Τραμπ: Συζητώ εγγυήσεις ασφαλείας, θα τηλεφωνήσω στον Πούτιν

Στην αρχή μιας σειράς κρίσιμων συναντήσεων στον Λευκό Οίκο, τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ζελένσκι χρησιμοποίησαν πιο συμφιλιωτικούς τόνους σε σχέση με την προηγούμενη συνάντησή τους τον Φεβρουάριο, όταν ο Ουκρανός ηγέτης είχε εκδιωχθεί από τον Λευκό Οίκο. Η διμερής συνάντηση ολοκληρώθηκε εντός χρονοδιαγράμματος για να ακολουθήσει η διευρυμένη, με την παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών.

«Θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια όσον αφορά την ασφάλεια», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος σε σχέδια ενίσχυσης της άμυνας της Ουκρανίας σε περίπτωση που επιλυθεί η σύγκρουση με τη Ρωσία.

Αναφερόμενος στις ευρωπαϊκές χώρες που εκπροσωπούνται στον Λευκό Οίκο από επτά ηγέτες πρόσθεσε: «Είναι η πρώτη γραμμή άμυνας γιατί βρίσκονται εκεί, αλλά θα τους βοηθήσουμε κι εμείς. Θα εμπλακούμε».

Ο Τραμπ άφησε να φανεί επίσης ότι ελπίζει να οργανώσει τριμερή συνάντηση με τους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, κάτι που επιδιώκει ο Ζελένσκι εδώ και καιρό.

«Αν όλα πάνε καλά σήμερα, θα έχουμε μια τριμερή και νομίζω ότι θα υπάρχει μια λογική πιθανότητα να τερματιστεί ο πόλεμος εάν το κάνουμε», είπε.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν τελειώσει. Δεν μπορώ να σας πω [πότε], αλλά ο πόλεμος θα τελειώσει, και αυτός ο κύριος [ο Ζελένσκι] θέλει να τελειώσει, και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει», είπε ο Τραμπ.

Όταν ρωτήθηκε αν η ειρήνη θα μπορούσε να περιλαμβάνει την παρουσία αμερικανικών στρατευμάτων στο έδαφος της Ουκρανίας, ο Τραμπ είπε ότι ενδεχομένως θα απαντήσει σ' αυτό αργότερα μέσα στην ημέρα.

«Ίσως σας το πούμε αργότερα σήμερα», είπε στους δημοσιογράφους. «Επτά σπουδαίοι ηγέτες σπουδαίων χωρών είναι εδώ και θα συζητήσουμε γι’ αυτό, όλοι θα εμπλακούν... Θα υπάρξει μεγάλη βοήθεια όσον αφορά την ασφάλεια».

Ηγέτες όπως ο Κιρ Στάρμερ από τη Βρετανία, ο Εμανουέλ Μακρόν της Γαλλίας, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επρόκειτο να συναντήσουν τον Τραμπ μετά το ραντεβού με τον Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός ηγέτης και οι σύμμαχοί του πιέζουν τον Τραμπ να ξεκαθαρίσει τις εγγυήσεις ασφαλείας που θα προσφέρει η Ουάσιγκτον στο Κίεβο ώστε να επιτευχθεί ανακωχή με τη Μόσχα.

Οι συναντήσεις γίνονται εν μέσω ανησυχιών στο Κίεβο και σε μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι ο Τραμπ έχει υιοθετήσει τις προτάσεις του Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου, μετά τη συνάντησή τους την Παρασκευή στην Αλάσκα, και ότι θα απαιτήσει από την Ουκρανία να κάνει σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις.

Υπήρξαν αντικρουόμενα μηνύματα από τον Λευκό Οίκο σχετικά με το αν η Ρωσία είχε συμφωνήσει να δοθεί στην Ουκρανία μια εγγύηση αντίστοιχη με τη συλλογική αμυντική δέσμευση του ΝΑΤΟ.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος κοντά στον πρόεδρο είπε ότι στόχος του Ζελένσκι στη συνάντηση θα είναι να τεθεί σε εφαρμογή «μια παραγωγική διαδικασία ειρηνικής διευθέτησης χωρίς η Ουκρανία να πιεστεί να εκτελέσει "αδύνατα" βήματα, όπως η απόσυρση δυνάμεων» από τις ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ.

Ωστόσο, ο Τραμπ φάνηκε να αυξάνει περαιτέρω την πίεση στην Ουκρανία αργά την Κυριακή, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο «σχεδόν αμέσως, αν το θέλει».

Όταν ρωτήθηκε αν είναι πρόθυμος να δεσμευθεί ότι οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην Ουκρανία προστασία αντίστοιχη με αυτήν του ΝΑΤΟ, ο Τραμπ είπε ότι δεν θα το περιέγραφε απαραίτητα με αυτόν τον τρόπο.

«Έχουμε ανθρώπους που περιμένουν σε μια άλλη αίθουσα αυτή τη στιγμή. Είναι όλοι εδώ από την Ευρώπη, οι σημαντικότεροι άνθρωποι στην Ευρώπη, και θέλουν να προσφέρουν προστασία», είπε ο Τραμπ.

«Το αισθάνονται πολύ έντονα, και θα τους βοηθήσουμε σ’ αυτό. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επιτευχθεί συμφωνία».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι χρειάζεται «τα πάντα» από τις ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Περιλαμβάνει δύο μέρη», είπε ο Ζελένσκι. «Πρώτον, έναν ισχυρό ουκρανικό στρατό. Κι αυτό σχετίζεται πολύ με όπλα, θέματα εκπαίδευσης και πληροφορίες.

«Και, δεύτερον, θα το συζητήσουμε με τους εταίρους μας». Αυτό εξαρτάται από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Θα τηλεφωνήσει σε Πούτιν

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι θα τηλεφωνήσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τη σύνοδο στον Λευκό Οίκο. «Θα έχουμε μια τηλεφωνική συνομιλία αμέσως μετά από τις συναντήσεις σήμερα, και μπορεί να έχουμε ή να μην έχουμε μια [τριμερή]», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Νομίζω ότι, αν έχουμε μια τριμερή, υπάρχει καλή πιθανότητα να τελειώσει. Αλλά περιμένει το τηλεφώνημά μου όταν ολοκληρώσουμε αυτή τη συνάντηση», πρόσθεσε.

Τα όπλα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ευγνώμων για το αμερικανο-ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης αμερικανικών όπλων που χρειάζεται η Ουκρανία για την άμυνά της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι αυτή η νέα συμφωνία για την Ευρώπη να αγοράζει αμερικανικά όπλα αποτελεί σημαντικό μέρος των μελλοντικών εγγυήσεων ασφαλείας.

«Κανείς στην Ευρώπη δεν έχει τέτοια αντιαεροπορική άμυνα όπως οι Patriot», είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος στο αμερικανικής κατασκευής σύστημα που είναι ικανό να καταρρίπτει ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους και στο οποίο το Κίεβο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό για την προστασία κρίσιμων υποδομών.

Ο Τραμπ επεσήμανε ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αγοράζουν εξοπλισμό για το Κίεβο.

«Δεν χαρίζουμε τίποτα. Τώρα πουλάμε όπλα... Ξέρω ότι θέλουν να έχετε τον εξοπλισμό, και έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό στον κόσμο», είπε ο Τραμπ στον Ζελένσκι.

«Θέλουν να τελειώσει»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Ο πόλεμος θα τελειώσει όταν τελειώσει. Δεν μπορώ να σας πω [πότε], αλλά ο πόλεμος θα τελειώσει, και αυτός ο κύριος [ο Ζελένσκι] θέλει να τελειώσει, και ο Βλαντίμιρ Πούτιν θέλει να τελειώσει», είπε στο Οβάλ Γραφείο.

«Νομίζω ότι όλος ο κόσμος είναι κουρασμένος απ’ αυτό, και θα το τερματίσουμε».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση δημοσιογράφου του Fox News σχετικά με το αν θα παραχωρούσε εδάφη στη Ρωσία και «θα συνέχιζε να στέλνει» τους στρατιώτες του «στον θάνατο».

Οπως είπε, οι Ουκρανοί ζουν καθημερινά υπό ρωσικές επιθέσεις και ουκρανόπουλα σκοτώθηκαν σήμερα σε βομβαρδισμούς. Είπε ότι είναι έτοιμος να δεχθεί τη βοήθεια του Τραμπ για να τελειώσει ο πόλεμος.

H θέση της Ρωσίας

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε πάντως σήμερα την αντίθεση της Μόσχας σε οποιαδήποτε ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Η Ρωσία θεωρεί «κατηγορηματικά απαράδεκτα» όλα τα σενάρια που περιλαμβάνουν στρατιωτικές δυνάμεις από χώρες του ΝΑΤΟ «με μπότες στο έδαφος», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα.

Επίσης, η Ρωσία στο παρελθόν έχει ζητήσει περιορισμούς στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, καθώς και τον τερματισμό των προμηθειών όπλων από τη Δύση και της ανταλλαγής πληροφοριών, ως προϋποθέσεις για την ειρήνη.