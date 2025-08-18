#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Μόσχα κατά Λονδίνου και νέο «νιετ» σε νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

«Το Λονδίνο όχι μόνο αντικρούει τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον για επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, αλλά μοιάζει και να τις υπονομεύει», επισήμανε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

Μόσχα κατά Λονδίνου και νέο «νιετ» σε νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 18 Αυγούστου 2025 - 20:53

Η Ρωσία δεν θεωρεί την ανάπτυξη στρατευμάτων του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία ως βιώσιμη λύση για τον πόλεμο και κρίνει «προκλητικές» τις πρόσφατες δηλώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για το θέμα, έγινε γνωστό από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Σε μια χρονική περίοδο κατά την οποία υπάρχει μια γνήσια προσπάθεια για περιεκτική, δίκαιη και σταθερή επίλυση της σύρραξης στην Ουκρανία, μεταξύ άλλων με την αντιμετώπιση των αιτιών της, δηλώσεις συνεχίζουν να προκύπτουν από το Λονδίνο που όχι μόνο αντικρούουν τις προσπάθειες της Μόσχας και της Ουάσιγκτον, αλλά επίσης μοιάζουν να στοχεύουν στο να τις υπονομεύσουν», επισήμανε το ρωσικό ΥΠΕΞ.

