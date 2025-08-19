Δεσμεύσεις Ουκρανίας για αγορές όπλων αξίας 100 δισ. δολαρίων από ΗΠΑ

Η Ουκρανία θα δεσμευθεί να αγοράσει αμερικανικά όπλα αξίας 100 δισ. δολαρίων, τα οποία θα χρηματοδοτηθούν από την Ευρώπη, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει αμερικανικές εγγυήσεις για την ασφάλειά της μετά από μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, σύμφωνα με έγγραφο που είδε η Financial Times.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, το Κίεβο και η Ουάσιγκτον θα συνάψουν επίσης μια συμφωνία 50 δισ. δολαρίων για την παραγωγή drones με ουκρανικές εταιρείες που έχουν πρωτοπορήσει στην τεχνολογία από την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας το 2022.

Το Κίεβο μοιράστηκε τις προτάσεις για νέες συμφωνίες ασφαλείας με τις ΗΠΑ —οι οποίες δεν είχαν αναφερθεί προηγουμένως— σε έναν κατάλογο θεμάτων συζήτησης με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ενόψει της συνάντησης με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, σύμφωνα με τέσσερα άτομα που γνωρίζουν το ζήτημα.

Το έγγραφο δεν αναφέρει ποια όπλα ζητά να προμηθευτεί η Ουκρανία στο πλαίσιο της συμφωνίας, αλλά το Κίεβο έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να αγοράσει τουλάχιστον 10 αμερικανικά συστήματα αεράμυνας Patriot για την προστασία των πόλεών του και κρίσιμων υποδομών, καθώς και άλλους πυραύλους και εξοπλισμό. Το έγγραφο δεν διευκρινίζει ποιο ποσοστό της συμφωνίας για τα drones θα αφορά προμήθειες ή επενδύσεις.

Η πρόταση της Ουκρανίας αποσκοπεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον του Τραμπ για ενίσχυση της αμερικανικής βιομηχανίας. Ερωτηθείς τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο για περαιτέρω αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ είπε: «Δεν δίνουμε τίποτα. Πουλάμε όπλα».

Το έγγραφο επαναλαμβάνει το αίτημα της Ουκρανίας για εκεχειρία, την οποία είχε υποστηρίξει ο Τραμπ αλλά εγκατέλειψε μετά τη συνάντηση με τον Πούτιν, επιλέγοντας αντ’ αυτού την επιδίωξη μιας συνολικής ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς είπε στον Τραμπ τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια δημόσιου μέρους της συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον, ότι η ομάδα θα ήθελε τη βοήθεια του Αμερικανού προέδρου για να εξασφαλιστεί μια εκεχειρία πριν από οποιοδήποτε επόμενο βήμα.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς εκεχειρία», είπε. «Ας εργαστούμε λοιπόν προς αυτήν την κατεύθυνση και ας προσπαθήσουμε να πιέσουμε τη Ρωσία, γιατί η αξιοπιστία των προσπαθειών που αναλαμβάνουμε σήμερα εξαρτάται τουλάχιστον από μια εκεχειρία».

Το έγγραφο αναφέρει ότι μια «διαρκής ειρήνη δεν θα πρέπει να βασιστεί σε παραχωρήσεις και δωρεάν δώρα προς τον Πούτιν, αλλά σε ένα ισχυρό πλαίσιο ασφαλείας που θα αποτρέψει μελλοντική επιθετικότητα».

Η Ουκρανία δεν θα αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία και επιμένει σε μια εκεχειρία ως πρώτο βήμα προς μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία, σύμφωνα με το έγγραφο.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το Κίεβο απορρίπτει επίσης την πρόταση που έκανε ο Πούτιν στον Τραμπ στην Αλάσκα να παγώσει την υπόλοιπη γραμμή μετώπου εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από τις μερικώς κατεχόμενες ανατολικές περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ. Η αποδοχή αυτής της πρότασης θα δημιουργούσε «ένα έρεισμα για μια περαιτέρω και ταχεία προέλαση των ρωσικών δυνάμεων προς την πόλη Ντνίπρο», αναφέρει.