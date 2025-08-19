#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Μικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές – Υψηλότερα κατά 0,1% ο Nikkei

Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 για την Ουκρανία, όχι ένταξή στο NATO

Οι εγγυήσεις ασφαλείας αυτού του τύπου μπορεί να προσφερθούν στο Κίεβο αντί της ένταξης στο ΝΑΤΟ, λέει ο Γ.Γ. του Οργανισμού. Δεν συζητήθηκε ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία.

Ρούτε: Συζητώνται εγγυήσεις ασφαλείας τύπου άρθρου 5 για την Ουκρανία, όχι ένταξή στο NATO

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 07:12

Ο γενικός γραμματέας του οργανισμού του Συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού Μαρκ Ρούτε δήλωσε χθες Δευτέρα ότι δεν συζητείται η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO, αλλά γίνεται λόγος για εγγυήσεις ασφαλείας στο Κίεβο τύπου «άρθρου 5», που προβλέπει συλλογική άμυνα, στη χώρα όπου εισέβαλε ο στρατός της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022.

«Η κατάσταση έχει ως εξής — οι ΗΠΑ και ορισμένες άλλες χώρες έχουν πει πως τάσσονται εναντίον του να γίνει η Ουκρανία κράτος μέλος του NATO. Η επίσημη θέση του NATO είναι (...) πως ο δρόμος προς την ένταξη της Ουκρανίας είναι αμετάκλητος», είπε ο κ. Ρούτε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News.

«Όμως αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι το να γίνει η χώρα μέλος του NATO, αυτό που συζητάμε είναι εγγυήσεις ασφαλείας τύπου του άρθρου 5 για την Ουκρανία και το τι ακριβώς σημαίνει αυτό θα συζητηθεί τώρα πιο συγκεκριμένα», πρόσθεσε.

Το άρθρο 5 της ιδρυτικής συνθήκης της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας προβλέπει πως επίθεση εναντίον κράτους μέλος της εκλαμβάνεται ως επίθεση εναντίον όλων. Η ένταξη της Ουκρανίας στο NATO είναι στρατηγικός στόχος του Κιέβου, που έχει εγγραφτεί στο Σύνταγμα.

Ωστόσο αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο κ. Ρούτε πως οι εγγυήσεις ασφαλείας αυτού του τύπου μπορεί να προσφερθούν στο Κίεβο αντί της ένταξης.

Σύμφωνα με τον ΓΓ της συμμαχίας, δεν έγινε συζήτηση για την ανάπτυξη νατοϊκών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, dpa

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Μόσχα κατά Λονδίνου και νέο «νιετ» σε νατοϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία

Επικοινωνία Τραμπ με Ζελένσκι και ηγέτες του ΝΑΤΟ

Ρούτε: Οι Ευρωπαίοι και ο Τραμπ ενωμένοι για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ζελένσκι: Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο