Ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας εξαρτάται από την… Κίνα!

Ο Φρίντριχ Μερτς θέλει να μετατρέψει τη Γερμανία στη βασική στρατιωτική δύναμη της Ευρώπης. Όμως προσπάθεια περνά μέσα από την Κίνα χάρη στον έλεγχό της τελευταίας επί των κρίσιμων ορυκτών που χρειάζεται η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

«Αν τα υλικά που προέρχονται από την Κίνα εξαφανιστούν ξαφνικά, αυτό θα μπορούσε να σταματήσει τα αμυντικά βιομηχανικά μας σχέδια επί τόπου», προειδοποίησε ο Γιάκομπ Κούλικ, ερευνητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Κέμνιτς και ειδικός στην πολιτική των σπάνιων γαιών.

Το σχέδιο του Γερμανού καγκελάριου να κάνει τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας του «τον ισχυρότερο συμβατικό στρατό στην Ευρώπη» συνοδεύεται από ένα άνευ προηγουμένου κόστος. Το Βερολίνο έχει δεσμευθεί να ξοδέψει εκατοντάδες δισεκατομμύρια για την άμυνα έως το 2029, συντρίβοντας δεκαετίες δημοσιονομικής λιτότητας, θυμίζει το Politico.

Ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων βρίσκεται ήδη σε κίνηση. Οι παραγγελίες στρατιωτικών οχημάτων φτάνουν σε τετραψήφιους αριθμούς, η παραγωγή πυραύλων αυξάνεται και η ζήτηση για πυρομαχικά ανεβαίνει γρήγορα.

Αμυντικές εταιρείες σπεύδουν να αναστήσουν γραμμές παραγωγής που είχαν παραμείνει αδρανείς για δεκαετίες — με την ελπίδα να αναβιώσουν μια βιομηχανική βάση που ξεθώριασε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο.

Όμως ο επανεξοπλισμός χτίζεται πάνω σε εύθραυστη βάση.

Κάθε άρμα, πύραυλος ή drone που παραγγέλνεται εξαρτάται από πρώτες ύλες που λίγοι εκτός της αμυντικής βιομηχανίας γνωρίζουν. Σύμφωνα με τη Γερμανική Ομοσπονδία Βιομηχανιών (BDI) τα στοιχεία σπανίων γαιών όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο, μαζί με το βολφράμιο, τον γραφίτη, το τιτάνιο και το υψηλής καθαρότητας μαγνήσιο, αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των προηγμένων στρατιωτικών συστημάτων. Αυτά τροφοδοτούν συστοιχίες ραντάρ, ηλεκτρικούς κινητήρες, πτερύγια καθοδήγησης πυραύλων, θερμικά σκοπευτικά και προώθηση drone — τα σπλάχνα του σύγχρονου πολέμου.

Τα περισσότερα προέρχονται από την Κίνα.

Η BDI προειδοποιεί ότι η ΕΕ εισάγει το 95% όλων των στρατηγικών πρώτων υλών της — και βασίζεται σε χώρες εκτός ΕΕ για το 90% αυτών. Η Κίνα ελέγχει πάνω από το 50% της παγκόσμιας παραγωγής για πολλά κρίσιμα ορυκτά — και έως και 86% σε μερικά από τα πιο σχετιζόμενα με την άμυνα, όπως το γάλλιο και το γερμάνιο.

Ο κίνδυνος γίνεται πιο σοβαρός όσο πιο προηγμένα είναι τα όπλα. Τα μαχητικά Eurofighter βασίζονται σε ισχυρό, ελαφρύ τιτάνιο — που παράγεται κυρίως στην Κίνα — για τους σκελετούς τους και σε ειδικά μέταλλα ανθεκτικά στη θερμότητα για τους κινητήρες τους. Η Rheinmetall επιβεβαίωσε ότι τα διατρητικά βλήματα αρμάτων της χρησιμοποιούν συμπαγείς πυρήνες βολφραμίου.