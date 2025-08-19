Ξέμεινε με τους δασμούς 50% η Βραζιλία

Η Βραζιλία έχει φτάσει σε αδιέξοδο με τις ΗΠΑ σχετικά με τους δασμούς-ρεκόρ που της έχουν επιβληθεί, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Φερνάντο Χαντάντ, επιμένοντας ότι η λύση εξαρτάται περισσότερο από την προθυμία της Ουάσιγκτον να επιλύσει το ζήτημα.

Οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% στις περισσότερες βραζιλιάνικες εξαγωγές αφού ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε τη χώρα ότι διεξάγει «κυνήγι μαγισσών» εναντίον του συμμάχου του, του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου, και απαίτησε να σταματήσει η δίκη του στο Ανώτατο Δικαστήριο.

«Οι ΗΠΑ προσπαθούν να επιβάλουν στη Βραζιλία μια λύση που είναι συνταγματικά αδύνατη», δήλωσε ο Χαντάντ σε συνέντευξή του στο συνέδριο FT Live-Times Brasil/CNBC στο Σάο Πάολο. «Έχει επιτευχθεί αδιέξοδο, πρόκειται για ένα αίτημα που δεν μπορεί να εκπληρωθεί».

Ο Χαντάντ επεσήμανε ότι, σύμφωνα με το σύνταγμα της Βραζιλίας, το Ανώτατο Δικαστήριο είναι ανεξάρτητο από την κυβέρνηση.

Ο υπουργός είχε προγραμματίσει μια τηλεδιάσκεψη με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ την περασμένη εβδομάδα για να συζητήσουν για τους δασμούς, αλλά η Ουάσιγκτον ακύρωσε την κλήση. Το υπουργείο Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει.

Λίγο αργότερα, ο Μπέσεντ εμφανίστηκε σε μια φωτογραφία που δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με τον Εντουάρντο Μπολσονάρου, τον γιο του πρώην προέδρου. Ο Βραζιλιάνος βουλευτής ασκεί εδώ και μήνες πιέσεις στην Ουάσιγκτον για την επιβολή κυρώσεων εναντίον των δικαστών που δικάζουν τον πατέρα του για την οργάνωση στρατιωτικά υποστηριζόμενου πραξικοπήματος τον Ιανουάριο του 2023.

«Ξέραμε ότι η [βραζιλιάνικη] άκρα δεξιά μπορεί να κινητοποιηθεί στις ΗΠΑ», είπε ο Χαντάντ σχετικά με τη ματαιωμένη εικονική του συνάντηση με τον Μπέσεντ.

Όταν ρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να επιλυθεί το αδιέξοδο, ο Χαντάντ είπε: «Για να υπάρχει ένα κανάλι [διαλόγου], χρειάζεται ένα άνοιγμα από τη μία πλευρά και ένα άνοιγμα από την άλλη πλευρά. Από τη δική μας πλευρά είναι ανοιχτό… εξαρτάται περισσότερο από την άλλη πλευρά παρά από τη δική μας».

Ο Λουίζ Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο αριστερός πρόεδρος της Βραζιλίας, δημοσιεύει εθνικιστικά βίντεο και απορρίπτει αυτό που αποκαλεί «απαράδεκτη παρέμβαση» στην κυριαρχία της Βραζιλίας από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τους δασμούς. Η δημοτικότητά του έχει αυξηθεί από τότε που ξεκίνησε η αντιπαράθεση.

Δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε από την εφημερίδα Folha de São Paulo το περασμένο Σαββατοκύριακο έδειξε ότι το 35% των ερωτηθέντων κατηγορούν τον Λούλα για τη διαμάχη, το 22% τον Ζαΐρ Μπολσονάρου και το 17% τον γιο του, Εντουάρντο. Μόλις το 15% κατηγόρησε τον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση, Αλεξάντρε ντε Μοράες.