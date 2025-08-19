S&P: Επιβεβαίωσε σε «ΑΑ+» την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ

Σε «AA+» επιβεβαίωσε την πιστοληπτική ικανότητα των ΗΠΑ ο οίκος αξιολόγησης S&P Global, υποστηρίζοντας ότι τα έσοδα από τους δασμούς του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα αντισταθμίσουν το δημοσιονομικό πλήγμα από το πρόσφατο νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων και των δαπανών.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον Ιούλιο το τεράστιο πακέτο του νομοσχεδίου για τη μείωση των φόρων και των δαπανών, που ονομάστηκε «One Big Beautiful Bill Act». Το νομοσχέδιο, το οποίο παρείχε νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, κατέστησε επίσης μόνιμες τις φορολογικές περικοπές του Τραμπ του 2017.

«Εν μέσω της αύξησης των πραγματικών δασμολογικών συντελεστών, αναμένουμε ότι τα σημαντικά δασμολογικά έσοδα θα αντισταθμίσουν γενικά τα ασθενέστερα δημοσιονομικά αποτελέσματα που θα μπορούσαν διαφορετικά να συνδεθούν με το πρόσφατο δημοσιονομικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τόσο περικοπές όσο και αυξήσεις σε φόρους και δαπάνες», αναφέρει ο οίκος S&P στην έκθεσή του.

«Επί του παρόντος, φαίνεται ότι τα σημαντικά δασμολογικά έσοδα έχουν τη δυνατότητα να αντισταθμίσουν την επίδραση της πρόσφατης δημοσιονομικής νομοθεσίας που αυξάνουν το έλλειμμα», σημειώνει.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν μια αύξηση ύψους 21 δισ. δολαρίων στις εισπράξεις από τους δασμούς τον Ιούλιο, εντούτοις το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού συνέχισε να αυξάνεται κατά σχεδόν 20% στα 291 δισ. δολάρια.

Από τότε που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, ο Τραμπ έχει ξεκινήσει έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο με μια σειρά δασμών που έχουν στοχεύσει μεμονωμένα προϊόντα και χώρες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ορίσει έναν βασικό δασμό 10% για όλες τις εισαγωγές στις ΗΠΑ, καθώς και πρόσθετους δασμούς για ορισμένα προϊόντα ή χώρες.

Ο S&P δήλωσε ότι οι προοπτικές της αξιολόγησης των ΗΠΑ παραμένουν σταθερές. Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, την οποία ο Τραμπ έχει συχνά επικρίνει επειδή δεν μειώνει γρήγορα τα επιτόκια, «θα επικεντρωθεί στις προκλήσεις της μείωσης του εγχώριου πληθωρισμού και της αντιμετώπισης των προβλημάτων της χρηματοπιστωτικής αγοράς».

Προβλέπει ότι το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της χώρας θα είναι κατά μέσο όρο 6% του ΑΕΠ την περίοδο 2025-2028, από 7,5% το 2024 και από μέσο όρο 9,8% του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2023.

Υπενθυμίζεται ότι ο οίκος Moody's υποβάθμισε την αξιολόγηση του δημόσιου χρέους των ΗΠΑ τον περασμένο Μάιο επικαλούμενος την αύξηση του χρέους.