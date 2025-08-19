#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Πεκίνο: Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης», επισημαίνει εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ.

Πεκίνο: Στηρίζουμε όλες τις προσπάθειες για ειρήνη στην Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 11:13

Το Πεκίνο δήλωσε σήμερα ότι «υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες» για την ειρήνη, μετά τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και την ανακοίνωση μιας ενδεχόμενης συνόδου κορυφής ανάμεσα στον ουκρανό πρόεδρο και τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Η Κίνα ήταν ανέκαθεν πεπεισμένη πως ο διάλογος και η διαπραγμάτευση αποτελούν τη μοναδική βιώσιμη οδό για την επίλυση της ουκρανικής κρίσης. Υποστηρίζουμε όλες τις προσπάθειες υπέρ της ειρήνης», δήλωσε στη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Tα σενάρια για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ στην Ουκρανία

Τα τέσσερα κρίσιμα στοιχεία από τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο

Σε δυο τηλεδιασκέψεις για Ουκρανία θα μετέχει σήμερα ο Κ. Μητσοτάκης

Ουκρανία-Ρωσία: Η Κίνα υπέρ μίας συμφωνίας αποδεκτής από όλες τις πλευρές

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο