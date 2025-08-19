Βρετανία: Απειλούν να φύγουν οι εκατομμυριούχοι αν μπει νέος φόρος

Περισσότεροι από τους μισούς εκατομμυριούχους του Ηνωμένου Βασιλείου σε μια έρευνα δήλωσαν ότι θα ήταν πιο πιθανό να φύγουν από τη χώρα, εάν η κυβέρνηση των Εργατικών εισαγάγει έναν νέο φόρο περιουσίας.

Περίπου το 60% των ερωτηθέντων δήλωσαν επίσης ότι θεωρούν πως θα μπορούσαν να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής στο εξωτερικό, σύμφωνα με την έρευνα της χρηματοοικονομικής συμβουλευτικής εταιρείας Arton Capital που επικαλείται το Bloomberg.

Σχεδόν οι μισοί από τους εκατομμυριούχους ψηφοφόρους των Εργατικών που ερωτήθηκαν, ανέφεραν ότι θα ήταν πιο διατεθειμένοι να αποχωρήσουν, εάν επιβληθεί ένας νέος φόρος.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στην κορυφή της λίστας προτιμήσεων των πλούσιων Βρετανών για πιθανή μετεγκατάσταση, ακολουθούμενες από τον Καναδά, την Αυστραλία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με την έρευνα της Arton, γεγονός που δείχνει μια προτίμηση σε περιβάλλοντα χαμηλότερης φορολογίας και αγγλόφωνα κράτη.

Η εταιρεία πραγματοποίησε την έρευνα σε περισσότερους από χίλιους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου με καθαρή περιουσία τουλάχιστον 1 εκατομμύριο λίρες (1,4 εκατ. δολάρια) μεταξύ τέλους Ιουλίου και αρχών Αυγούστου.

Η Υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, προσπαθεί να καλύψει ένα εκτιμώμενο δημοσιονομικό κενό ύψους 20 έως 25 δισ. λιρών, μετά την μερική ανατροπή περικοπών δαπανών, όπως η μείωση των επιδομάτων θέρμανσης τον χειμώνα και η μεταρρύθμιση των επιδομάτων αναπηρίας, έπειτα από την αντίδραση βουλευτών του κόμματός της.

Αν και έχει αποκλείσει την αύξηση του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και των ασφαλιστικών εισφορών, η Ριβς δεν έχει διαψεύσει τις συζητήσεις για έναν πιθανό φόρο περιουσίας — γεγονός που τροφοδοτεί τις εικασίες ότι ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να περιλαμβάνεται στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό της.