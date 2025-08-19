#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Διαρκής στήριξη στην Ουκρανία από τη Συμμαχία των Προθύμων

Η ανάγκη για τη συνεχή στήριξη της χώρας επιβεβαιώθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συνασπισμού. Στο επίκεντρο οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 15:30

Ολοι οι συμμετέχοντες στην συνάντηση του Συνασπισμού των Προθύμων επιβεβαίωσαν την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ.

«Οι ηγέτες του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Τουρκίας, της Νέας Ζηλανδίας και χωρών της Ευρώπης αξιολόγησαν τα αποτελέσματα της συνάντησης στην Αλάσκα με ρεαλισμό», έγραψε στο Χ ο Πολωνός πρωθυπουργός. «Ολοι επιβεβαιώσαμε την ανάγκη για διαρκή υποστήριξη της Ουκρανίας στον πόλεμο με την Ρωσία».

Η υπουργός Εξωτερικών της Φινλανδίας Ελίνα Βαλτόνεν δήλωσε ότι οι χώρες του Συνασπισμού των Προθύμων έχουν αρχίσει να εργάζονται επί πλαισίου για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά δεν έχουν ληφθεί ακόμη αποφάσεις σχετικά με το περιεχόμενό τους.

«Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει αποφάσεις σχετικά με το συνολικό πλαίσιο, ούτε για τις επιμέρους συμβολές», δήλωσε η Βαλτόνεν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου μαζί με τους ομολόγους της των βορείων χωρών στο Ελσίνκι.

