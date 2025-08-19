BC Partners: Δρομολογεί νέο fund ύψους 2 δισ. δολαρίων

Ένα νέο επενδυτικό fund δρομολογεί η BC Partners (στη φωτογραφία ο πρόεδρος για την Ευρώπη, Νίκος Σταθόπουλος), το οποίο θα αντικαταστήσει το προηγούμενο ύψους 1,6 δισ. δολαρίων που δημιουργήθηκε μέσω της συνεργασίας της με τη Great Lakes για επενδύσεις σε συμφωνίες στην αγορά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ανακοίνωσε σήμερα (19/8) η πρώτη όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Το νέο fund, Great Lakes III, αναμένεται να προσελκύσει περίπου 2 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, δήλωσε πρόσωπο που γνωρίζει το θέμα. Θα έχει τριετή επενδυτικό ορίζοντα κατά τον οποίο οι σημερινοί επενδυτές θα μπορούν να εξαγοράσουν ή να μετακυλήσουν τις επενδύσεις τους στο ταμείο. Περισσότερο από το 75% των επενδυτών του Great Lakes II έχουν δεσμευθεί να συμμετάσχουν στο νέο ταμείο, ανέφερε η BC Partners Credit.

Η Great Lakes είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες που χορηγούν δάνεια υψηλής εξασφάλισης στην αγορά της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η κοινοπραξία με την BC Partners Credit, τον πιστωτικό βραχίονα ύψους 8,7 δισ. δολαρίων της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων BC Partners, ξεκίνησε το 2018, πολύ πριν η ιδιωτική πίστωση εξελιχθεί σε έναν κλάδο ύψους 1,7 τρισ. δολαρίων.

«Το κάνουμε αυτό εδώ και επτά χρόνια και είχαμε μεγάλη επιτυχία», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Τεντ Γκόλντθροπ, επικεφαλής του τμήματος πιστώσεων της BC Partners. «Ήταν μια τεράστια επιτυχία, και είναι διαφορετικό από πολλές κοινοπραξίες επειδή επενδύουν ακριβώς δίπλα μας. Είναι πολύ μοναδικό».

Η BC Partners εισέρχεται σε ευκαιρίες δανεισμού που είναι δομημένες ως unitranches (υβριδική χρηματοδότηση που συνδυάζει χρέος senior και junior εξασφάλισης). Αυτό σημαίνει ότι επωφελείται από μια σταθερή σειρά συμφωνιών, στις οποίες επενδύει και η Great Lakes.