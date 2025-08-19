#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Ανοδος στις ενάρξεις κατοικιών, πτώση στις οικοδομικές άδειες τον Ιούλιο

Aύξηση 5,2% στις ενάρξεις, σε υψηλό 5 μηνών, αλλά μείωση 2,8% στις νέες άδειες. Ανάμεικτα μηνιαία στοιχεία για την προβληματική αγορά κατοικίας των ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 16:29

Τα στοιχεία για τις νέες κατασκευές τον Ιούλιο έφεραν ανάμεικτα αποτελέσματα για την προβληματική αγορά κατοικίας των ΗΠΑ.

Οι ιδιωτικές ενάρξεις κατέγραψαν εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό 1,428 εκατομμυρίων, αυξημένο κατά 5,2% σε σχέση με τα στοιχεία του Ιουνίου και πολύ πάνω από την εκτίμηση του Dow Jones για 1,29 εκατομμύρια, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου. Πρόκειται για υψηλό πενταμήνου.

Για τις οικοδομικές άδειες, ωστόσο, το σύνολο των 1,354 εκατομμυρίων ήταν 2,8% χαμηλότερο από τον ρυθμό του Ιουνίου και μικρότερο από την εκτίμηση των 1,39 εκατομμυρίων.

Οι ολοκληρωμένες κατοικίες ανήλθαν σε 1,415 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Οι μονάδες υπό κατασκευή παρουσίασαν μικρή μηνιαία μεταβολή στα 1,36 εκατομμύρια, μειωμένες κατά 12,4% σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Οι νέες κατασκευές πολυκατοικιών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 10% σε ετήσια βάση στις 489.000 κατοικίες, ο ταχύτερος ρυθμός από τα μέσα του 2023. Οι νέες κατασκευές μονοκατοικιών αυξήθηκαν κατά 2,8% σε ετήσια βάση στις 939.000.

Παρά την ανάκαμψη, οι κατασκευαστές κατοικιών της χώρας έχουν γίνει πιο επιφυλακτικοί τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς τα επιτόκια στεγαστικών δανείων διπλασιάστηκαν, μειώνοντας τη ζήτηση και συμβάλλοντας στη μεγαλύτερη προσφορά νέων κατοικιών από το 2007. Ενώ οι κατασκευαστές έχουν μειώσει τις τιμές και έχουν προσφέρει γενναιόδωρα κίνητρα, η κατασκευή κατοικιών έχει αποτελέσει τροχοπέδη για την οικονομία σε τέσσερα από τα τελευταία πέντε τρίμηνα.

