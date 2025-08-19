#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία Κόστα-Ζελένσκι. Υποστήριξη στο Κίεβο και πίεση προς τη Μόσχα. «Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ»

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 17:04

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έκανε γνωστό ότι, «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΕ: Έκτακτη βιντεοδιάσκεψη για την Ουκρανία συγκαλεί την Τρίτη ο Κόστα

Κόστα: Το σχέδιο του Ισραήλ για τη Γάζα παραβιάζει τις αρχές του διεθνούς δικαίου

Εγγυήσεις ασφαλείας: Πρόθυμος να προσφέρει αεροπορική υποστήριξη ο Τραμπ

Ζελένσκι: Η Ρωσία πρότεινε πρώτα διμερή και μετά τριμερή συνάντηση

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο