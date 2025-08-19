Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων για την Ουκρανία

Ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό πρόεδρο.

O πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα έκανε γνωστό ότι, «αμέσως μετά τη συζήτησή μας με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», όπως ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπογράμμισε «την ενότητα και την ακλόνητη υποστήριξη της ΕΕ προς την Ουκρανία, καθώς και τη δέσμευσή μας να διατηρήσουμε την πίεση στη Ρωσία».

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν, ο κ. Κόστα τόνισε ότι ήταν η κατάπαυση των εχθροπραξιών, αλλά και οι εγγυήσεις ασφαλείας.

Σε ανάρτησή του στο «Χ» ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σημειώνει: «Οι κορυφαίες προτεραιότητές μας είναι να σταματήσει η αιματοχυσία, να προωθήσουμε την ανταλλαγή κρατουμένων και να διασφαλίσουμε την επιστροφή των χιλιάδων παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Θα συνεργαστούμε με τις ΗΠΑ για συγκεκριμένες και ουσιαστικές εγγυήσεις ασφαλείας. Μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι και τις ΗΠΑ, θα προετοιμάσουμε τα επόμενα βήματα για την επίτευξη δίκαιης και διαρκούς ειρήνης. Πρέπει να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον ουκρανικό λαό και να προχωρήσουμε με τη διαδικασία διεύρυνσης. Το μέλλον της Ουκρανίας έγκειται επίσης στην ευημερία και τη σταθερότητα που μπορεί να προσφέρει η ένταξη στην ΕΕ».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ