Εγγυήσεις ασφαλείας: Πρόθυμος να προσφέρει αεροπορική υποστήριξη ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι μια εγγύηση ασφάλειας για την Ουκρανία μετά τον πόλεμο θα μπορούσε να περιλαμβάνει αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, προειδοποιώντας παράλληλα τον Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα αντιμετωπίσει μια «δύσκολη κατάσταση» αν δεν συνεργαστεί σε μια ειρηνευτική συμφωνία.

Μιλώντας σήμερα μετά τις συναντήσεις στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο και ευρωπαίους ηγέτες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είπε στο Fox News ότι οι αμερικανικές δυνάμεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους συμμάχους της Ουκρανίας στην αποτροπή μελλοντικών ρωσικών επιθέσεων. «Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, [οι Ευρωπαίοι] είναι πρόθυμοι να βάλουν ανθρώπους στο έδαφος», είπε ο Τραμπ.

«Εμείς είμαστε πρόθυμοι να τους βοηθήσουμε με πράγματα, ειδικά, πιθανότατα να μιλήσουμε για αέρα, γιατί δεν υπάρχει κανείς [που να έχει] τον εξοπλισμό που έχουμε εμείς», πρόσθεσε. «Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι πρόβλημα».

Οι δηλώσεις του Τραμπ ήταν πιο συγκεκριμένες από εκείνες που έκανε την προηγούμενη ημέρα, όταν είχε πει ότι «οι ευρωπαϊκές χώρες θα αναλάβουν μεγάλο μέρος του βάρους» της ασφάλειας της Ουκρανίας, προσθέτοντας: «Εμείς θα τους βοηθήσουμε».

Το ζήτημα των εγγυήσεων ασφάλειας είναι ένα από τα πολλά που παραμένουν άλυτα μετά τη σημαντική σύνοδο στον Λευκό Οίκο και τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, τον Ρώσο πρόεδρο, στην Αλάσκα την περασμένη εβδομάδα.

«[Η Ουκρανία] δεν θα γίνει μέρος του ΝΑΤΟ, αλλά έχουμε τις ευρωπαϊκές χώρες, και αυτές θα αναλάβουν την πρώτη ευθύνη», είπε ο Τραμπ, αναφέροντας τη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Ρωσία δηλώνει σταθερά, πάντως, ότι δεν θα δεχθεί καμία δυτική στρατιωτική παρουσία στην Ουκρανία και επανέλαβε αυτή τη θέση τη Δευτέρα, θυμίζουν οι Financial Times.

Ο Τραμπ είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ οργανώνουν μια διμερή συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητηθεί ο τερματισμός της σύγκρουσης, αν και το Κρεμλίνο δεν έχει συμφωνήσει δημοσίως σε μια τέτοια σύνοδο.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν έχει κουραστεί. Νομίζω ότι όλοι έχουν κουραστεί», πρόσθεσε. «Αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Θα μάθουμε για τον πρόεδρο Πούτιν μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες. Είναι πιθανό να μη θέλει να κάνει συμφωνία».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι μετά από μια αρχική συνάντηση Πούτιν-Ζελένσκι, είναι έτοιμος να παραστεί σε τριμερή συνάντηση με τους δύο ηγέτες για την επίτευξη μιας συμφωνίας. «Ελπίζω ότι ο πρόεδρος Πούτιν θα φερθεί σωστά, και αν όχι, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση και ελπίζω ότι και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα δείξει ευελιξία».

Την Τρίτη, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για το αν ο Πούτιν είχε συμφωνήσει να συναντηθεί με τον Ζελένσκι, λέγοντας ότι οποιαδήποτε συνάντηση κορυφής με την Ουκρανία έπρεπε να «προετοιμαστεί εξαιρετικά προσεκτικά».

Ο Λαβρόφ είπε στη ρωσική κρατική τηλεόραση ότι η Ρωσία «δεν απορρίπτει καμία μορφή συνεργασίας, ούτε διμερή, ούτε τριμερή», αλλά επέμεινε ότι οι σύνοδοι απαιτούν «βήμα προς βήμα προετοιμασία, ξεκινώντας από το επίπεδο των ειδικών και στη συνέχεια περνώντας από όλα τα απαιτούμενα στάδια».