Βρετανία: Οι Ευρωπαίοι ετοιμάζουν νέες κυρώσεις κατά του Πούτιν

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 17:37

Η βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων για να αυξήσουν την πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση ανέφερε ότι η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, που συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα, συμφώνησε ότι οι ομάδες σχεδιασμού τους θα συναντηθούν με τους ομολόγους τους των ΗΠΑ τις ερχόμενες μέρες για να προωθήσουν τα σχέδια για τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία

Οι ομάδες θα συζητήσουν επίσης σχέδια για «την προετοιμασία της ανάπτυξης δύναμης διαβεβαίωσης εάν οι εχθροπραξίες τερματιστούν», δήλωσε ένας εκπρόσωπος του γραφείου του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

«Οι ηγέτες συζήτησαν επίσης πώς θα μπορούσε να ασκηθεί περαιτέρω πίεση –μεταξύ άλλων μέσω κυρώσεων– στον Πούτιν μέχρι να δείξει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει σοβαρή δράση για να τερματίσει την παράνομη εισβολή του», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ενθαρρυνθεί αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, σε οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας, αν και η έκταση της οποιασδήποτε βοήθειας δεν ήταν άμεσα σαφής.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

