Το Ισραήλ ζητά την απελευθέρωση και των 50 ομήρων στη Γάζα

Το Ισραήλ απαιτεί την απελευθέρωση και των τελευταίων 50 ομήρων που κρατούνται 683 ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Kan, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες για μια συμφωνία που προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών και την απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, χωρίς ακόμη οριστική κατάληξη. Tαυτόχρονα μεγαλώνει η πίεση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό από τις καθημερινές διαδηλώσεις Ισραηλινών πολιτών που ζητούν να επιστέψουν ζωντανοί και οι εναπομείναντες όμηροι.

«Απαιτούμε μια συνολική και υλοποιήσιμη συμφωνία, καθώς και το τέλος του πολέμου. Απαιτούμε αυτό που δικαιωματικά μας ανήκει, τα παιδιά μας», είχε δηλώσει μόλις πριν από δύο ημέρες απευθυνόμενη στο πλήθος η Εϊνάβ Ζανγκάουκερ, μητέρα του ομήρου Ματάν.

«Η ισραηλινή κυβέρνηση ουδέποτε πρότεινε μια αληθινή πρωτοβουλία υπέρ μιας συνολικής συμφωνίας και του τερματισμού του πολέμου. Μετέτρεψαν τον πιο δίκαιο πόλεμο σε έναν άχρηστο πόλεμο», κατήγγειλε.

Χθες η Χαμάς απάντησε θετικά στη νέα πρόταση εκεχειρίας με το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, την οποία είχε παραλάβει από τους μεσολαβητές της Αιγύπτου και του Κατάρ. «Η Χαμάς παρέδωσε την απάντησή της στους μεσολαβητές» και επιβεβαίωσε ότι η ίδια όσο και οι άλλες παλαιστινιακές οργανώσεις δέχτηκαν τη νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να ζητήσουν τροποποιήσεις, ανέφερε στέλεχος που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

#Israel is demanding the release of all 50 hostages held in #Gaza, Israeli public broadcaster Kan cites the prime minister's office as saying, as talks on a proposed deal envisaging a 60-day truce and release of half the hostages continue. pic.twitter.com/gT7MaIEO56 — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 19, 2025

Σχέδιο εκεχειρίας: Η Χαμάς το δέχτηκε, το Ισραήλ το εξετάζει

Χωρίς διορθώσεις ή πρόσθετες παρατηρήσεις, η Χαμάς είπε χθες το βράδυ (18/8) το τελικό «ναι» στο νέο σχέδιο εκεχειρίας, που βασίζεται στη δέσμη προτάσεων που υπέβαλε στον περασμένο Μάιο ο Αμερικανός διαμεσολαβητής Στίβεν Γουίτκοφ.

Το σχέδιο προβλέπει εκεχειρία 60 ημερών, κατά τη διάρκεια των οποίων Ισραήλ και Χαμάς θα συνεχίσουν τις έμμεσες επαφές με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Θα απελευθερωθούν 10 ζωντανοί όμηροι σε δύο δόσεις, ενώ θα επιστραφούν στην ισραηλινή πλευρά και 18 νεκροί όμηροι. Παράλληλα, θα αποφυλακιστούν Παλαιστίνιοι που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές υψίστης ασφαλείας. Ο ακριβής αριθμός τους και τα κριτήρια της αποφυλάκισης θα συγκεκριμενοποιηθούν κατόπιν περαιτέρω επαφών, με δεδομένη την άρνηση του Ισραήλ να αποφυλακίσει καταδρομείς της «Ομάδας Νούχμπα» της Χαμάς, που συμμετείχαν στις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Τέλος, θα αυξηθεί η ροή ανθρωπιστικής βοήθειας και ο ισραηλινός στρατός θα αποχωρήσει σταδιακά από εκτεταμένες περιοχές των περιχώρων της Ράφας, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Ο Νετανιάχου «βάζει πάγο» στις ακραίες φωνές

Όπως μετέδωσε σήμερα το πρωί το κρατικό ισραηλινό ραδιόφωνο, η τελική απάντηση της κυβέρνησης Νετανιάχου, που ίσως θα περιέχει και πρόσθετους όρους, θα δοθεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου το αργότερο μέχρι το Σάββατο (23/8), χωρίς ωστόσο να αποκλείεται το ενδεχόμενο να προβληθούν νέα ισραηλινά αιτήματα.

Πάντως, η διάθεση του περιβάλλοντος Νετανιάχου να εξετάσει θετικά αυτή την εξέλιξη -κατόπιν εντατικών πιέσεων της Ουάσιγκτον- έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από τη «δεξιότερη» πτέρυγα της κυβέρνησης. Κατά του σχεδίου εκεχειρίας και του τερματισμού του πολέμου χωρίς την ολοκληρωτική κατάρρευση της Χαμάς τάχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Μπετσαλέλ Σμότριτς, ενώ ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, σε χθεσινοβραδινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, δήλωσε ότι «ο Νετανιάχου δεν έχει εξουσιοδοτηθεί να συνάψει συμφωνία προσωρινής εκεχειρίας που δεν θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Από την άλλη πλευρά, ο Νετανιάχου δείχνει αποφασισμένος να εξετάσει το νέο σχέδιο, απομακρύνοντας παράλληλα τις αντίθετες φωνές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μπεν Γκβιρ δεν προσκλήθηκε σε διυπουργική σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση ενδεχόμενων μαζικών διεθνών αναγνωρίσεων ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους το προσεχές διάστημα – γεγονός που σχολιάζεται ποικιλοτρόπως από τα μέσα της χώρας.

Οι προετοιμασίες για κατάληψη της Γάζας συνεχίζονται

Παράλληλα, οι προετοιμασίες για την πλήρη κατάληψη της Γάζας συνεχίζονται. Ενώ αναμένεται σήμερα να εγκριθεί το τελικό σχέδιο επιχειρήσεων από τον υπουργό Άμυνας Ισραέλ Κατς, εντύπωση προκάλεσε μια ξαφνική στρατιωτική εξέλιξη επί του πεδίου. Μόλις μισή ώρα μετά το επίσημο «ναι» της Χαμάς, ισραηλινά τεθωρακισμένα εισέβαλαν στη συνοικία Σάμπρα της Πόλης της Γάζας, προφανώς για να ενταθούν οι πιέσεις προς τη Χαμάς, ενόψει του σκληρού παζαριού που αναμένεται να επακολουθήσει τα επόμενα εικοσιτετράωρα.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ, DEUTSCHE WELLE