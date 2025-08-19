#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΝΑΤΟ: Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων συνεδριάζουν για την Ουκρανία

Συνάντηση την Τετάρτη, με αμερικανική τηλε-συμμετοχή, θα θέσει επί τάπητος τα επόμενα βήματα της Συμμαχίας στο Ουκρανικό, μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα και όσα ακολούθησαν.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 18:07

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων του ΝΑΤΟ αναμένεται να συναντηθούν την Τετάρτη για να συζητήσουν για την Ουκρανία και τους τρόπους που θα προχωρήσουν, δήλωσε στο Reuters ένας Αμερικανός αξιωματούχος και ένας αξιωματούχος του ΝΑΤΟ.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος , ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, είπε ότι ο Αμερικανός στρατηγός Νταν Κέιν, επικεφαλής του Κοινού Επιτελείου Στρατού, αναμένεται να συμμετάσχει στη συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά τα σχέδια ενδέχεται να αλλάξουν.

Το Πεντάγωνο δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής του ΝΑΤΟ συγκάλεσε τακτική συνάντηση σε επίπεδο αρχηγών γενικών επιτελείων, όπως τη χαρακτήρισε η πηγή.

Έτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε ότι ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής του ΝΑΤΟ Αλέξους Γκρινκέβιτς θα ενημερώσει τους αρχηγούς των γενικών επιτελείων για τα αποτελέσματα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Αλάσκα μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόνλαντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

