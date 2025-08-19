#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Κάλας: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας τον επόμενο μήνα

«Δεν εμπιστευόμαστε τον Πούτιν, επομένως οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου», δήλωσε η επικεφαλής για την εξωτερική πολιτική της ΕΕ.

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 20:19

Η επικεφαλής για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας δήλωσε σήμερα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να στοχοποιεί την πολεμική οικονομία της Ρωσίας και ότι το επόμενο πακέτο κυρώσεων κατά της Μόσχας θα είναι έτοιμο έως τον επόμενο μήνα.

Η ίδια έκανε τις δηλώσεις αυτές μετά τη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια μέρα μετά την έκτακτη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ουκρανίας και αρκετών ηγετών της ΕΕ με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στην Ουάσιγκτον.

Η Κάλας είπε ότι «η ενότητα μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής μέσω τηλεδιάσκεψης ήταν εμφανής» και ότι είχε θέσει τα θέματα της ασφάλειας της Ουκρανίας και των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης για τις συνομιλίες της επόμενης εβδομάδας μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας της ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να εμπιστευθούμε τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν ότι θα τηρήσει οποιαδήποτε υπόσχεση ή δέσμευση. Επομένως, οι εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να είναι αρκετά ισχυρές και αξιόπιστες ώστε να αποτρέψουν τη Ρωσία από το να ανασυνταχθεί και να επιτεθεί εκ νέου», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

