Στην Άγκυρα η επόμενη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ

Δημοσιεύθηκε: 19 Αυγούστου 2025 - 22:37

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ανακοίνωσε σήμερα ότι η Τουρκία θα φιλοξενήσει την επόμενη Σύνοδο Κορυφής της συμμαχίας στις 7-8 Ιουλίου του 2026, στην Άγκυρα.

Η Σύνοδος θα φιλοξενηθεί στο Προεδρικό Συγκρότημα Μπεστεπέ (Κουλιγιέ).

Στην ανακοίνωσή του, ο Ρούτε ευχαρίστησε την Τουρκία για τη φιλοξενία αυτής της «σημαντικής συνόδου». Σημείωσε επίσης ότι «στην επόμενη σύνοδό μας, οι ηγέτες θα συνεχίσουν να οικοδομούν μια ισχυρότερη και δικαιότερη συμμαχία» που θα είναι έτοιμη «να ανταποκριθεί στις κρίσιμες προκλήσεις της ασφάλειάς μας».

Η φετινή Σύνοδος Κορυφής φιλοξενήθηκε τον Ιούνιο στη Χάγη της Ολλανδίας και σε αυτήν οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ δεσμεύτηκαν ότι θα αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες τους στο 5% του ΑΕΠ τους μέχρι το 2035.

Η Τουρκία είχε φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και το 2004, στην Κωνσταντινούπολη.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

