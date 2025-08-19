Ουκρανικό: Επικεφαλής της επιτροπής για τις εγγυήσεις ασφαλείας ο Ρούμπιο

Οι ΗΠΑ, η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές.

Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ενώ θα συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική», δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει ο ιστότοπος Axios, υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα.

Ο Πούτιν πρότεινε συνάντηση με Ζελένσκι στη Μόσχα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας πρότεινε να οργανώσει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις πηγές με γνώση του θέματος.

«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε σήμερα μια από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που έχει δηλώσει δημοσίως ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αρνήθηκε η συνάντηση αυτή να οργανωθεί στη Μόσχα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά τους, οι Ευρωπαίοι ηγέτες είπαν στον Αμερικανό πρόεδρο ότι η επιλογή μιας συνάντησης στη Μόσχα «δεν φαίνεται να είναι καλή ιδέα», διευκρίνισε διπλωματική πηγή που πρόσκειται στις συζητήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποδέχθηκε χθες με τον Ζελένσκι τους ηγέτες της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας και της Ιταλίας όπως και τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Έπειτα από αυτές τις συνομιλίες, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως «ξεκινά τις προετοιμασίες» για μια συνάντηση μεταξύ του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος έως τώρα απέρριπτε μια τέτοια συνάντηση.

Αυτή η διμερής σύνοδος αναμένεται καταρχάς έως τα τέλη Αυγούστου, ωστόσο καμία συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί σχετικά με την περιοχή που θα τη φιλοξενήσει, διευκρίνισε εντούτοις στο Γαλλικό Πρακτορείο μια από τις πηγές με γνώση του θέματος.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ εκτίμησε πως κάθε συνάντηση μεταξύ των προέδρων της Ρωσίας και της Ουκρανίας θα πρέπει να προετοιμαστεί «πολύ προσεκτικά».

Η Ελβετία είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι θα παρείχε ασυλία στον Βλαντίμιρ Πούτιν εάν εκείνος επισκεπτόταν τη χώρα για διαπραγματεύσεις, παρά το ένταλμα σύλληψης σε βάρος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο