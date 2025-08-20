Γιατί βυθίστηκαν... καλοκαιριάτικα οι μετοχές τεχνολογίας

Οι αμερικανικές μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν πτώση, καθώς οι προειδοποιήσεις ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να είναι υπερβολικός επηρέασαν ορισμένες από τις μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις για φέτος.

Η Nvidia, ο όμιλος μικροτσίπ που έχει εκτοξευθεί για να γίνει η πρώτη εταιρεία αξίας 4 τρισ. δολαρίων παγκοσμίως χάρη στην ΤΝ, υποχώρησε την Τρίτη κατά 3,5%, ενώ η εταιρεία λογισμικού Palantir έπεσε 9,4% και η σχεδιάστρια τσιπ Arm κατέγραψε απώλειες 5%.

Ο δείκτης Nasdaq Composite, με έντονη παρουσία τεχνολογικών μετοχών, έκλεισε με πτώση 1,4%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια από την 1η Αυγούστου. Ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,7%.

Οι επενδυτές απέδωσαν μέρος της πτώσης σε μια επικριτική έκθεση της Δευτέρας, που εκπονήθηκε από τμήμα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT), γράφουν οι Financial Times.

Οι ερευνητές υποστήριξαν ότι «το 95% των οργανισμών δεν αποκομίζει καμία απόδοση» από τις επενδύσεις τους στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη, την τεχνολογία που έχει ωθήσει τις αμερικανικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά επίπεδα τους τελευταίους μήνες.

«Η έκθεση αυτή φοβίζει τον κόσμο», δήλωσε ένας trader κοντά σε αμερικανικό τεχνολογικό fund πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Μόλις το 5% των πιλοτικών προγραμμάτων ενσωματωμένης ΤΝ αποφέρει εκατομμύρια σε αξία, ενώ η συντριπτική πλειονότητα παραμένει παγιδευμένη χωρίς μετρήσιμο αντίκτυπο σε κέρδη και ζημίες», υποστήριξε η έκθεση του MIT.

Η πτώση των μετοχών σημειώθηκε επίσης λίγες ημέρες αφότου ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, έδωσε σήμα ότι μπορεί να σχηματίζεται μια «φούσκα» γύρω από την ΤΝ. «Είναι οι επενδυτές υπερβολικά ενθουσιασμένοι; Κατά τη γνώμη μου, ναι», είπε ο Άλτμαν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι ορισμένοι επενδυτές πιθανόν να χάσουν πολλά χρήματα, και δεν θέλω να το υποβαθμίσω, αυτό είναι δυσάρεστο. Θα υπάρξουν περίοδοι παράλογου ενθουσιασμού. Αλλά συνολικά η αξία για την κοινωνία θα είναι τεράστια».

Η νέα αναταραχή στον χώρο έρχεται περίπου επτά μήνες αφότου η κινεζική εταιρεία ΤΝ DeepSeek προκάλεσε μια σύντομη αναστάτωση στις αγορές, όταν ανακοίνωσε ότι πέτυχε προόδους που φάνηκαν να έχουν επιτευχθεί με πολύ λιγότερη υπολογιστική ισχύ από τους αμερικανούς ανταγωνιστές.

Η πτώση της Τρίτης οφείλεται κυρίως σε μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις της χρονιάς. Η Oracle και η Advanced Micro Devices, δύο από τις πέντε κορυφαίες μετοχές μεγάλης κεφαλαιοποίησης από τα μέσα Μαΐου, υποχώρησαν 5,9% και 5,4% αντίστοιχα. Η AppLovin, που παρέχει διαφημίσεις εντός εφαρμογών, έχασε 5,9%.

Το Bitcoin υποχώρησε 2,7%, οδηγώντας σε πτώση και μετοχές που συνδέονται με το κρυπτονόμισμα, όπως οι Strategy και Metaplanet.