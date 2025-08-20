#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Νέα επίθεση Τραμπ σε Πάουελ: Πλήττει τον κλάδο ακινήτων

Ο ρεπουμπλικάνος δεν σταματά να αξιώνει μείωση των επιτοκίων και να επικρίνει έντονα τον επικεφαλής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 09:16

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες ότι ο πρόεδρος της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed για συντομία), ο Τζερόμ Πάουελ, «πλήττει» τον κλάδο των ακινήτων «πολύ άσχημα», απαιτώντας, για ακόμη μια φορά, να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων.

Ο ρεπουμπλικάνος δεν σταματά να αξιώνει μείωση των επιτοκίων και να επικρίνει έντονα τον κ. Πάουελ τελευταία.

«Θα μπορούσε κάποιος παρακαλώ να ενημερώσει τον Τζερόμ ‘Πολύ Αργά’ Πάουελ πως πλήττει τη βιομηχανία της κατοικίας πολύ άσχημα; Ο κόσμος δεν μπορεί να πάρει ενυπόθηκο δάνειο εξαιτίας του. Δεν υπάρχει πληθωρισμός και σύμφωνα με όλους τους δείκτες είναι καιρός να γίνει μεγάλη μείωση των επιτοκίων», ανέφερε μέσω Truth Social.

