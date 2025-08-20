Σε υψηλό 18 μηνών «εκτινάχθηκε» ο πληθωρισμός στη Βρετανία

Ανοδικά για δεύτερο διαδοχικό μήνα κινήθηκε ο πληθωρισμός στη Βρετανία τον Ιούλιο, σκαρφαλώνοντας σε υψηλό 18 μηνών, κάτι που θα αναγκάσει την Τράπεζα της Αγγλίας (Βοε) να επανεξετάσει τον ρυθμό μείωσης των επιτοκίων, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Ειδικότερα, οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 3,8% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα, από 3,6% τον Ιούνιο και με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιανουάριο του 2024, ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (20/8) η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Η άνοδος, η οποία είχε προβλεφθεί από την Τράπεζα της Αγγλίας, προήλθε από τα αεροπορικά εισιτήρια, τα ξενοδοχεία και τα καύσιμα κίνησης.

Ο πληθωρισμός των υπηρεσιών, ένας στενά παρακολουθούμενος δείκτης των υποκείμενων πιέσεων στις τιμές, σκαρφάλωσε στο 5%, υψηλότερα από το 4,9% που προέβλεπε η BοE. Μετά την ανακοίνωση των στοιχείων η βρετανική στερλίνα σημείωσε πτώση, για να διαπραγματευτεί στη συνέχεια στο 1,3498 δολάριο με οριακή άνοδο .

Τα στοιχεία έρχονται να προστεθούν σε εκείνα που δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται στις αυξήσεις της υπουργού Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς στη φορολογία και στον κατώτατο μισθό τον Απρίλιο, μετακυλώντας τα δισεκατομμύρια λίρες επιπλέον κόστους στους καταναλωτές. Ο πληθωρισμός των τροφίμων επιταχύνθηκε στο 4,9%, από 4,5% τον προηγούμενο μήνα και ήταν ο υψηλότερος από τον Φεβρουάριο του 2024.

Οι χρηματαγορές έχουν περιορίσει τα στοιχήματά τους για μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων από τότε που η απόφαση για μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στο 4% στις 7 Αυγούστου ήταν μικρότερη των προβλέψεων, καθώς ορισμένοι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προειδοποίησαν για τον κίνδυνο δευτερογενών επιπτώσεων στους μισθούς και τις τιμές, την ώρα που οι καταναλωτές προσπαθούν να ανακτήσουν τη χαμένη αγοραστική δύναμη.

Μεταγενέστερα στοιχεία που έδειξαν ότι η οικονομία και η αγορά εργασίας είναι πιο ανθεκτικές σε σχέση με τους αρχικούς φόβους, έχουν ενισχύσει την άποψη για συγκράτηση των μειώσεων των επιτοκίων. Χθες Τρίτη, οι χρηματαγορές τοποθετούνταν για μείωση των επιτοκίων τον προσεχή Νοέμβριο σε πιθανότητα μία στις τρεις και σε ποσοστό 50% μέχρι το τέλος του έτους.

Τα στοιχεία συνιστούν επίσης πλήγμα για τον Ριβς και τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία υποσχόμενος να βελτιώσει το βιοτικό επίπεδο των εργαζόμενων. Αντ' αυτού, η ανάκαμψη των πραγματικών εισοδημάτων επιβραδύνεται, καθώς ο αναζωπυρούμενος πληθωρισμός συγκρούεται με τη σύσφιγξη της αγοράς εργασίας, με τον προϋπολογισμό που αύξησε τη φορολογία τον Οκτώβριο να κατηγορείται από τους επικριτές ότι προκάλεσε και τα δύο.