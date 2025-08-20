#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Επιστρατεύει 60.000 εφέδρους το Ισραήλ για να καταλάβει την πόλη της Γάζας

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 10:24

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ενέκρινε το σχέδιο για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό και έδωσε εντολή για την επιστράτευση 60.000 εφέδρων για να συμμετάσχουν στην επιχείρηση αυτή, έγινε σήμερα γνωστό από το υπουργείο του.

Ο Ίσραελ Κατς "ενέκρινε το σχέδιο επίθεσης του ισραηλινού στρατού στην Πόλη της Γάζας", δήλωσε το υπουργείο στο AFP. Επίσης ο Κατς "ενέκρινε την έκδοση εντολών επιστράτευσης των απαραίτητων εφέδρων για την εκπλήρωση της αποστολής", οι οποίοι ανέρχονται σε περίπου 60.000.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας ενέκρινε εξάλλου "ανθρωπιστικές προετοιμασίες για την απομάκρυνση" πληθυσμών από την Πόλη της Γάζας.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε στις αρχές Αυγούστου ότι προετοιμάζεται για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας και γειτονικών καταυλισμών Παλαιστινίων προσφύγων με δεδηλωμένο στόχο να νικήσει τη Χαμάς και να απελευθερώσει τους ομήρους που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου του 2023 στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας ότι υιοθέτησε το νέο σχέδιο, το οποίο εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας του, για τη νέα αυτή φάση των επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

