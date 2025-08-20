Τηλεφώνημα Τραμπ σε Όρμπαν για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βίκτορ Όρμπαν είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Δευτέρα (19/8), μετά τις συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, προκειμένου να συζητήσουν γιατί ο Ούγγρος πρωθυπουργός αντιτίθεται και κατ' επέκταση μπλοκάρει τις ενταξιακές συνομιλίες της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως αναφέρει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg επικαλούμενο πηγές με γνώση επί του θέματος.

Το τηλεφώνημα προέκυψε έπειτα τη συνάντηση του Τραμπ με τους Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, για να συζητήσουν τους τρόπους τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σε κάποιο σημείο ζήτησαν από τον Τραμπ να χρησιμοποιήσει την επιρροή του στον Όρμπαν, ούτως ώστε να τον πιέσει να δεχθεί την ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε., σύμφωνα με τις πηγές.

Η Ουκρανία επιδιώκει να ενταχθεί στην Ε.Ε. στο πλαίσιο του πακέτου εγγυήσεων ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τη Ρωσία από πρόσθετες εδαφικές αξιώσεις, εάν εφαρμοστεί η εκεχειρία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει διαρκέσει περισσότερο από τρία χρόνια.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τραμπ, η Ουγγαρία εξέφρασε επίσης το ενδιαφέρον της να φιλοξενήσει έναν επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Ζελένσκι. Μετά τις συνομιλίες του Τραμπ τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι επιθυμεί μια σύνοδο κορυφής σε επίπεδο ηγετών μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας, έπειτα από μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετάσχει και ο ίδιος. Το χρονοδιάγραμμα και ο τόπος διεξαγωγής αυτής της συνάντησης είναι ακόμη ασαφή.

Οι άνθρωποι που περιέγραψαν λεπτομερώς τη συζήτηση μεταξύ Τραμπ και Όρμπαν ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Ο Όρμπαν, στενός σύμμαχος του Τραμπ, θεωρείται ευρέως ως πηγή έμπνευσης για το κίνημα «Make America Great Again» του Αμερικανού προέδρου και τους δεξιούς λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο. Αποτελεί ένα διαρκές αγκάθι για την Ε.Ε., οδηγώντας τη χώρα του προς μια αυταρχική κατεύθυνση. Η Ουγγαρία παρέχει σταθερά στη Ρωσία διπλωματική κάλυψη και προστασία από τις κυρώσεις της Ε.Ε., ενώ εμποδίζει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Το τηλεφώνημα έγινε μετά την πολύωρη συζήτηση μεταξύ του Τραμπ, του Ζελένσκι των Ευρωπαίων ηγετών στην Ουάσιγκτον, επιδιώκοντας να καταλήξουν σε μια ενιαία προσέγγιση της ειρηνευτικής διαδικασίας. Η συνάντηση έγινε μετά τη συνάντηση του ίδιου του Αμερικανού προέδρου την περασμένη εβδομάδα με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Τραμπ έκανε δύο ξεχωριστά τηλεφωνήματα. Το ένα ήταν προς τον Πούτιν. Το δεύτερο, που αναφέρεται για πρώτη φορά, ήταν προς τον Όρμπαν και έγινε αφού οι ηγέτες της Ε.Ε. πραγματοποίησαν μια πρόσθετη, μη προγραμματισμένη συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο.

Ο Όρμπαν δεν επιβεβαίωσε το τηλεφώνημα και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ αρνήθηκε την Τρίτη να πει αν η Βουδαπέστη είναι υποψήφια να φιλοξενήσει τη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Ζελένσκι, καθώς εξετάζονται διάφορες χώρες για τη συνάντηση.

Την Τρίτη, ο Όρμπαν με ανάρτησή του στο Facebook έγραψε ότι ακούει το αίτημα σχετικά για ένταξη της Ουκρανίας στην Ε.Ε., ωστόσο δεν σκοπεύει να υποχωρήσει.

«Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει καμία εγγύηση ασφάλειας. Ως εκ τούτου, η σύνδεση της ένταξης με τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι περιττή και επικίνδυνη», έγραψε.