Ελβετία: Σχέδια για να ενισχύσει την ελκυστικότητά της μετά τους δασμούς

Τις προσπάθειές της για να ενισχύσει την ελκυστικότητά της ως ελκυστική χώρας για εγκατάσταση επιχειρήσεων εντείνει η Ελβετία, όπως ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη (20/8) η κυβέρνηση της χώρας, μετά την επιβολή εκ των υψηλότερων δασμών στον κόσμο από τις ΗΠΑ.

Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν σε ρυθμιστικές ελαφρύνσεις για τις ελβετικές εταιρείες και οι νέοι κανόνες που συνεπάγονται υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις ενδέχεται να αναβληθούν, ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε αυτόν τον μήνα αμερικανικούς εισαγωγικούς δασμούς ύψους 39% στα ελβετικά προϊόντα, αν και στα φαρμακευτικά προϊόντα και σε ορισμένους κλάδους δεν έχουν επιβληθεί ακόμη δασμοί.

«Η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει αποφασιστικά την ατζέντα της οικονομικής πολιτικής της και εστιάζει στη μείωση του ρυθμιστικού βάρους για τις εταιρείες», ανέφερε η κυβέρνηση.

Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η γεωγραφική διαφοροποίηση και η πρόσβαση των ελβετικών εταιρειών σε εναλλακτικές διεθνείς αγορές, προσθέτει.

Οι νέοι δασμοί των ΗΠΑ επηρεάζουν επί του παρόντος περίπου το 10% των ελβετικών εξαγωγών αγαθών και θα μπορούσαν να έχουν δυνητικά σοβαρές συνέπειες για ορισμένες εταιρείες τόνισε η κυβέρνηση, ενώ δεν αναμένει ύφεση παρόμοια με την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ή την πανδημία.