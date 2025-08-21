GPT-5: Πού κερδίζει και πού χάνει το νεότερο μοντέλο της OpenAI

Πολλά έχουν ήδη γραφτεί για το GPT-5, το νεότερο και ισχυρότερο -όπως υποστηρίζει η ίδια- μοντέλο της OpenAI.

Οι προσδοκίες ήταν ιδιαίτερα υψηλές, όμως τις πρώτες μέρες μετά το επίσημο λανσάρισμα του μοντέλου οι αντιδράσεις των χρηστών δεν ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις. Βέβαια, παρά το αρνητικό κλίμα, υπήρξαν και εκείνοι που έσπευσαν να τονίσουν πως το νέο μοντέλο είναι αποτελεσματικό στους τομείς που… πρέπει.

Ας δούμε όμως αναλυτικά που κερδίζει και που χάνει το παιχνίδι η εταιρεία Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τι μπορεί να κάνει το GPT-5

Λίγο μετά την επίσημη κυκλοφορία του, η OpenAI το χαρακτήρισε ως το πιο έξυπνο και γρήγορο μέχρι σήμερα μοντέλο της, ενώ υποστήριξε πως είχαν επιτευχθεί ευρείες βελτιώσεις στις δεξιότητες του ChatGPT σε τομείς όπως η συγγραφή κώδικα, η γραφή, και η εκτέλεση σύνθετων εργασιών, όπως μετέδωσε το NBC News.

«Είναι να έχετε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων διδακτορικού επιπέδου στην τσέπη σας», σχολίασε από την πλευρά του ο CEO της εταιρείας, Sam Altman, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Wired, κατά τη διάρκεια της σχετικής συνέντευξης τύπου, ο Altman δήλωσε πως το νέο μοντέλο αποτελούσε «ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της Γενικής Τεχνητής Νοημοσύνης (AGI)», σπεύδοντας ωστόσο να ξεκαθαρίσει πως ακόμα του λείπουν τα βασικά χαρακτηριστικά που θα του επέτρεπαν να φτάσει στην AGI.

Την ίδια ώρα, με βάση το δημοσίευμα, η OpenAI υποστήριξε πως το νέο μοντέλο εμφανίζει μεγαλύτερη ακρίβεια, ταχύτητα και χρησιμότητα, ενώ έχει χαμηλότερο ποσοστό «παραισθήσεων», δηλαδή κάνει λιγότερα λάθη σε σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα.

Μάλιστα, η εταιρεία εισήγαγε και 4 προκαθορισμένες «προσωπικότητες», από τις οποίες οι χρήστες του ChatGPT μπορούν να επιλέξουν για να προσαρμόσουν καλύτερα τις αλληλεπιδράσεις τους με το chatbot. Οι επιλογές είναι: Κυνικός, ρομπότ, ακροατής και σπασίκλας.

Ακόμα, το Bloomberg σημείωσε πως η εταιρεία φρόντισε να τονίσει τη χρησιμότητα του GPT-5 ως προς τη συγγραφή κώδικα, σε μια περίοδο που ολοένα και περισσότερες εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και Startups, έχουν λανσάρει AI βοηθούς, με στόχο να βοηθήσουν τους προγραμματιστές να επιταχύνουν τόσο την ίδια τη διαδικασία συγγραφής κώδικα, όσο και τη διαδικασία εντοπισμού σφαλμάτων, συμβαδίζοντας έτσι με την τάση του λεγόμενου «vibe coding».

«Αυτή η ιδέα του λογισμικού κατά παραγγελία θα είναι ένα καθοριστικό στοιχείο της νέας εποχής του GPT-5», σχολίασε ο Altman.

Παράλληλα, σε ανάρτηση στο blog της η OpenAI επισήμανε πως το GPT-5 είναι το καλύτερο μέχρι τώρα μοντέλο της για ερωτήσεις που σχετίζονται με την υγεία.

Τι δυσαρέστησε τους χρήστες;

Παρόλα αυτά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, μία μόλις μέρα μετά την κυκλοφορία του μοντέλου, οι χρήστες του ChatGPT εξέφρασαν την απογοήτευσή τους στα μέσα μαζικής δικτύωσης για το γεγονός ότι το GPT-5 συνέχιζε να δίνει λανθασμένες πληροφορίες, ενώ έκανε λάθη μέχρι και σε απλές ερωτήσεις πάνω στα μαθηματικά ή την ορθογραφία.

Έπειτα, υπήρξαν αντιδράσεις για τη «συμπεριφορά» του μοντέλου. Το The Verge υπογραμμίζει ότι αρκετοί χρήστες του ChatGPT αντέδρασαν έντονα στην εναλλαγή από το GPT-4o στο GPT-5. Για παράδειγμα, στο Reddit, οι χρήστες συνέκριναν την αλλαγή με την απώλεια ενός στενού φίλου ή αγαπημένου προσώπου, ενώ άλλοι επέκριναν τις απαντήσεις του GPT-5 ως πιο σύντομες και λιγότερο χρήσιμες.

Οι αντιδράσεις ανάγκασαν την OpenAI να επαναφέρει το GPT-4o ως επιλογή για τους συνδρομητές της πλατφόρμας. Και φυσικά δεν έμεινε εκεί, καθώς όπως μεταδίδει το TechCrunch, η εταιρεία προχώρησε σε αναβαθμίσεις στο GPT-5 προκειμένου το μοντέλο να γίνει πιο «φιλικό» και «εγκάρδιο».

Τι λέει ο Altman για τη σχέση των χρηστών με το ChatGPT

«Νομίζω ότι τα κάναμε μαντάρα σε μερικά πράγματα στο πλαίσιο του λανσαρίσματος του μοντέλου», παραδέχτηκε από την πλευρά του ο Altman κατά τη διάρκεια ενός δείπνου που είχε με τους δημοσιογράφους, όπως γράφει το The Verge.

Σημειώνεται ότι με βάση την τελευταία ανακοίνωση της OpenAI το ChatGPT πλησιάζει περίπου τους 700 εκατομμύρια εβδομαδιαίους ενεργούς χρήστες.

Σχετικά με το ποσοστό των χρηστών που έχουν αναπτύξει μια μη υγιή σχέση με το chatbot o Altman δήλωσε πως κινείται «αρκετά κάτω από το 1%». Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι εντός της OpenAI γίνονται πολλά meetings αναφορικά με το θέμα.

«Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά ένιωθαν ότι είχαν μια σχέση με το ChatGPT, αναγνωρίζουμε την κατάσταση τους και τη λαμβάνουμε υπόψη μας. Και έπειτα υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια άλλοι άνθρωποι που δεν έχουν παρακοινωνική σχέση με το ChatGPT, αλλά έχουν συνηθίσει να τους απαντά με έναν συγκεκριμένο τρόπο, να επιβεβαιώνει ορισμένα πράγματα και να τους υποστηρίζει με έναν επίσης πολύ συγκεκριμένο τρόπο», σχολίασε ο CEO της OpenAI.

«Σίγουρα θα δείτε μερικές εταιρείες να κατασκευάζουν ιαπωνικά anime sex bots, επειδή νομίζουν ότι έχουν εντοπίσει κάτι που λειτουργεί. Εμείς δεν θα το κάνουμε αυτό. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να δημιουργήσουμε μια χρήσιμη εφαρμογή και θα προσπαθήσουμε να αφήσουμε τους χρήστες να τη χρησιμοποιούν όπως θέλουν, αλλά όχι σε σημείο που άνθρωποι που βρίσκονται σε μια εύθραυστη ψυχική κατάσταση να γίνονται έστω και κατά λάθος αντικείμενο προς εκμετάλλευση», ξεκαθάρισε ο ίδιος.

Τα δυνατό σημείο του GPT-5

Παρά τη «γκρίνια» των χρηστών, το GPT-5 φαίνεται να κερδίζει έδαφος σε ένα άλλο πεδίο. Όπως υπογραμμίζει το CNBC ο Altman σχεδόν τρία χρόνια μετά την κυκλοφορία του ChatGPT, πλέον ποντάρει εκεί που βρίσκεται το «πραγματικό χρήμα», δηλαδή στις επιχειρήσεις.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως το GPT-5 δεν έχει τόσο πολύ να κάνει με τους καταναλωτές, αλλά αντιθέτως δείχνει την προσπάθεια της OpenAI να κατακτήσει την αγορά των επιχειρήσεων, όπου η ανταγωνίστρια Anthropic έχει ήδη πάρει το προβάδισμα.

Startups όπως η Cursor, η Vercel και η Factory δηλώνουν ότι το GPT-5 είναι πλέον το προεπιλεγμένο μοντέλο τους για την ανάπτυξη μερικών εκ των βασικών προϊόντων και εργαλείων τους, τονίζοντας πως προτίμησαν το νέο μοντέλο της OpenAI επειδή απαιτούσε λιγότερο χρόνο εγκατάστασης, είχε καλά αποτελέσματα σε σύνθετες εργασίες, αλλά και χαμηλότερη τιμή.

Στο ίδιο μήκος κύματος, το The Verge σχολιάζει πως η συγγραφή κώδικα είναι το πεδίο στο οποίο φαίνεται να «λάμπει» περισσότερο το GPT-5, γεγονός που αποτελεί μια μεγάλη νίκη για την OpenAI, καθώς οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να ξοδέψουν μεγάλα ποσά στον ΑΙ προγραμματισμό.