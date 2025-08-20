#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ιταλία: Πρόσφυγας έβαλε φωτιά σε τσεκ ιν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου

Ιταλία: Πρόσφυγας έβαλε φωτιά σε τσεκ ιν στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 22:32

Ένας άδρας είκοσι οκτώ ετών έβαλε φωτιά, σήμερα το μεσημέρι, σε κάδο απορριμμάτων που βρίσκεται δίπλα σε τσεκ ιν επιβατών, στο αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου.

Οι υπεύθυνοι ασφάλειας του αεροδρομίου κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες αλλά αμέσως μετά, ο άνδρας άρχισε να καταστρέφει με σφυρί τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές που βρίσκονταν στους γκισέδες.

Το συγκεκριμένο τμήμα του αεροδρομίου εκκενώθηκε προσωρινά και σημειώθηκε καθυστέρηση στις προγραμματισμένες πτήσεις. Ο εικοσιοκτάχρονος δράστης, ο οποίος είναι πρόσφυγας με καταγωγή από το Μάλι, συνελήφθη από την αστυνομία.

