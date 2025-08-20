Την παραίτηση διοικήτριας της Fed απαιτεί ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε την κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ να παραιτηθεί, επικαλούμενος αίτημα του επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χρηματοδότησης Στέγασης των ΗΠΑ (FHFA) προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για διερεύνηση υπόθεσης που αφορά εμπλοκή της σε φερόμενη απάτη με στεγαστικά δάνεια, μεταδίδει το Reuters.

«Η Κουκ πρέπει να παραιτηθεί τώρα!!!» έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτηση κοινωνικής δικτύωσης, στην τελευταία του παρέμβαση που αποσκοπεί στην αναμόρφωση της σύνθεσης της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Ο διευθυντής της FHFA Μπιλ Πουλτ έγραψε στο X νωρίτερα ότι η Κουκ είχε ορίσει ένα διαμέρισμα στην Ατλάντα ως κύρια κατοικία της, αφού είχε λάβει δάνειο για το σπίτι της στο Μίσιγκαν, το οποίο επίσης δήλωσε ως κύρια κατοικία.

Ο Πούλτε δημοσίευσε μέρος της επιστολής του προς τη γενική εισαγγελέα των ΗΠΑ Παμ Μπόντι, λέγοντας ότι η FHFA είχε λάβει τα έγγραφα του στεγαστικού δανείου της Κουκ και επικαλούμενος δύο δάνεια από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2021.

«Πρέπει να παραιτηθεί επειδή αυτό που έκανε αποτελεί λόγο για απόλυση», έγραψε σε έτερη ανάρτηση.

Ο Πούλτε κάνει λόγο για ποινικό αδίκημα. Στην επιστολή, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Bloomberg, ισχυρίζεται ότι η Κουκ «παραποίησε τραπεζικά έγγραφα και αρχεία ακινήτων για να αποκτήσει ευνοϊκότερους όρους δανείου, ενδεχομένως διαπράττοντας απάτη σε υποθήκες βάσει του ποινικού νόμου».

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη Fed και τον πρόεδρό της Τζερόμ Πάουελ για τα επιτόκια και έχει ζητήσει σημαντικές μειώσεις. Έχει επίσης επανειλημμένα φλερτάρει με την αποπομπή του Πάουελ, καθώς επιδιώκει να αναδιαμορφώσει το όργανο της νομισματικής πολιτικής.

Προ ημερών διόρισε τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων Στίβεν Μίραν μετά την απροσδόκητη αποχώρηση της κυβερνήτριας Αντριάνα Κούγκλερ.