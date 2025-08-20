Λαβρόφ: Ανεδαφικές οι συζητήσεις για την ασφάλεια ερήμην της Ρωσίας

Η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει τις πολιτικές πτυχές μιας διευθέτησης με την Ουκρανία, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να διεξαγάγει συνομιλίες σε οποιοδήποτε σχήμα και να αναβαθμίσει το επίπεδο των αντιπροσωπειών στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε. Αλλά επανέλαβε τη θέση της Μόσχας ότι οποιαδήποτε συνάντηση των ηγετών Ρωσίας και Ουκρανίας θα πρέπει να είναι η αποκορύφωση αυτών των διαπραγματεύσεων και θα πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά.

O ίδιος είπε επίσης ότι οι προσπάθειες να επιλυθούν θέματα ασφαλείας που σχετίζονται με την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή της Μόσχας είναι ένας «δρόμος προς το πουθενά».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έκανε τις δηλώσεις αυτές δύο μέρες μετά τη συνάντηση που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο και του Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία συζητήθηκαν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία που θα συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου.

«Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε το γεγονός ότι τώρα προτάθηκε να επιλυθούν ζητήματα συλλογικής ασφάλειας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό δεν θα λειτουργήσει», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Είμαι βέβαιος ότι η Δύση και πάνω απ' όλα οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται πολύ καλά ότι το να συζητούνται σοβαρά θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια ουτοπία, είναι ένας δρόμος προς το πουθενά».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ