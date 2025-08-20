#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Παλαιστινιακή Αρχή: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ κατακερματίζει την ενότητα της Δυτικής Όχθης

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής "καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο" την ισραηλινή απόφαση για την υλοποίηση αυτού του έργου.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 18:05

Η έγκριση σήμερα από το Ισραήλ ενός βασικού σχεδίου ανέγερσης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη "διασπά την ενότητα" αυτού του παλαιστινιακού εδάφους, καθιστώντας το "πραγματική φυλακή", κατήγγειλε η Παλαιστινιακή Αρχή.

Σε ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής "καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο" την ισραηλινή απόφαση για την υλοποίηση αυτού του έργου , το οποίο" υπονομεύει τις προοπτικές για την εφαρμογή της λύσης των δύο κρατών κατακερματίζοντας τη γεωγραφική και δημογραφική ενότητα του παλαιστινιακού κράτους".

"Αυτό εδραιώνει τη διαίρεση της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης σε ζώνες και καντόνια απομονωμένα, γεωγραφικά αποσυνδεδεμένα που να μοιάζουν με πραγματικές φυλακές όπου οι μετακινήσεις μεταξύ αυτών είναι δυνατές μόνο μέσω των σημείων ελέγχου της κατοχής, εν μέσω της τρομοκρατίας των ενόπλων πολιτοφυλακών εποίκων που είναι διάσπαρτες σε όλη τη Δυτική Όχθη", δήλωσε η Παλαιστινιακή Αρχή.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

