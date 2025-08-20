#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Ουκρανία: Τρεις νεκροί από ρωσική επίθεση στην πόλη Κοστιαντινίφκα

Εκκενώνεται η πόλη της ανατολικής Ουκρανίας, καθώς περικυκλώνεται από τις ρωσικές δυνάμεις. Χτυπήθηκε η τοπική αγορά, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 19:22

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ρωσικού πυροβολικού στην πόλη Κοστιαντινίφκα της ανατολικής Ουκρανίας, ανέφεραν τοπικοί αξιωματούχοι, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας προωθούνται για να περικυκλώσουν τον στρατηγικό κόμβο στη βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας.

Άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής Βαντίμ Φιλάσκιν, περιλάμβανε οκτώ βολές από ένα σύστημα πολλαπλού εκτοξευτήρα πυραύλων, στο στόχαστρο των οποίων βρέθηκε η τοπική αγορά.

Ο Φιλάσκιν κάλεσε τους κατοίκους να εκκενώσουν την πόλη, η οποία δέχεται ολοένα και περισσότερες επιθέσεις, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις την προσεγγίζουν από τρεις πλευρές.

Μόνο την Τρίτη ο Φιλάσκιν πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έριξαν 10 κατευθυνόμενες βόμβες στην Κοστιαντινίφκα, η οποία για μεγάλο διάστημα λειτουργούσε ως σημαντικός επιμελητειακός κόμβος για τα ουκρανικά στρατεύματα που υπερασπίζονται ένα κρίσιμο τμήμα στην πρώτη γραμμή του μετώπου.

«Οι Ρώσοι χτυπούν σκόπιμα για να σκοτώσουν και να ακρωτηριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερους αμάχους», ανέφερε σε ανακοίνωσή του.

Η Ρωσία αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά χιλιάδες έχουν σκοτωθεί μετά την εισβολή της τον Φεβρουάριο του 2022. Οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σε λυσσαλέα επίθεση σε μεγάλο μέρος του Ντονμπάς. Το Κρεμλίνο φέρεται να έχει προτείνει την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από την περιοχή στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, την οποία το Κίεβο έχει απορρίψει κατηγορηματικά.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ 

