ΗΠΑ: Μεγαλύτερος φόβος της Fed ο πληθωρισμός

Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed τόνισαν ότι ο κίνδυνος για τον πληθωρισμό υπερτερεί των ανησυχιών για την αγορά εργασίας στη συνεδρίασή τους τον περασμένο μήνα, καθώς οι δασμοί τροφοδότησαν ένα αυξανόμενο χάσμα εντός της επιτροπής καθορισμού επιτοκίων της κεντρικής τράπεζας.

Οι αξιωματούχοι αναγνώρισαν τις ανησυχίες για τον υψηλότερο πληθωρισμό και την ασθενέστερη απασχόληση, αλλά «η πλειοψηφία των συμμετεχόντων έκρινε τον ανοδικό κίνδυνο για τον πληθωρισμό ως τον μεγαλύτερο από αυτούς τους δύο κινδύνους», ανέφερε τα πρακτικά της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς στις 29-30 Ιουλίου.

Η τότε ανακοίνωσή χαρακτήριζε την αγορά εργασίας ως «σταθερή», αλλά ανέφερε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε «κάπως υψηλός».

Οι δύο υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed που διαφώνησαν με την απόφαση της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα τον περασμένο μήνα φαίνεται ότι δεν έχουν συμμετάσχει με άλλους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε έκφραση υποστήριξης στη μείωση επιτοκίων σε εκείνη τη συνάντηση, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνάντησης που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

«Σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες θεώρησαν σκόπιμο να διατηρηθεί το εύρος-στόχος για το επιτόκιο στο 4,25% έως 4,50% σε αυτή τη συνεδρίαση», αναφέρουν τα πρακτικά της συνεδρίασης της 29ης-30ής Ιουλίου.

Η αντιπρόεδρος Μισέλ Μπόουμαν και ο κυβερνήτης Κρίστοφερ Γουόλερ ψήφισαν αμφότεροι κατά της απόφασης να παραμείνει αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο, προτείνοντας αντ' αυτού μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας για να αποφευχθεί η περαιτέρω αποδυνάμωση της αγοράς εργασίας. Ήταν η πρώτη φορά από το 1993 που περισσότεροι από ένας διοικητές της Fed διαφώνησαν με απόφαση για τα επιτόκια.

Ούτε 48 ώρες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης του περασμένου μήνα, τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας φάνηκαν να επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες των δύο, καθώς έδειξαν πολύ λιγότερες νέες θέσεις εργασίας από τις αναμενόμενες τον Ιούλιο, αύξηση του ποσοστού ανεργίας και πτώση του ποσοστού συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2022.

Πιο ανησυχητική, ωστόσο, ήταν μια ιστορική αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων για την απασχόληση τους δύο προηγούμενους μήνες. Διαγράφηκαν περισσότερες από 250.000 θέσεις εργασίας που πιστεύεται ότι είχαν δημιουργηθεί τον Μάιο και τον Ιούνιο και υπήρξε σημαντικό πλήγμα στην επικρατούσα αφήγηση για ακόμη μια ισχυρή αγορά εργασίας. Το γεγονός εξόργισε τόσο πολύ τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που απέλυσε τον επικεφαλής του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας.

Ωστόσο, τα στοιχεία έκτοτε έχουν δώσει τροφή στο στρατόπεδο που ανησυχεί ότι οι επιθετικοί δασμοί Τραμπ διακινδυνεύουν να αναζωπυρώσουν τον πληθωρισμό, ώστε να διατηρήσουν τις θέσεις τους έναντι της γρήγορης μετάβασης σε χαμηλότερα επιτόκια. Ο ετήσιος ρυθμός του υποκείμενου πληθωρισμού καταναλωτών επιταχύνθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο τον Ιούλιο και ακολουθήθηκε από απροσδόκητα μεγάλη αύξηση των τιμών παραγωγού.

Τα μέλη της επιτροπής συζήτησαν εάν οι δασμοί θα προκαλούσαν εφάπαξ αντίκτυπο στις τιμές ή ένα πιο διαρκές σοκ πληθωρισμού.

«Αρκετοί συμμετέχοντες τόνισαν ότι ο πληθωρισμός είχε ξεπεράσει το 2% για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι αυτή η εμπειρία αύξησε τον κίνδυνο οι μακροπρόθεσμες προσδοκίες για τον πληθωρισμό να μην είναι σταθερές σε περίπτωση παρατεταμένων επιπτώσεων των υψηλότερων δασμών στον πληθωρισμό», αναφέρουν τα πρακτικά.

Τα πρακτικά δείχνουν ότι οι αξιωματούχοι συνέχισαν μια ενεργή συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις των δασμών στον πληθωρισμό, αλλά και τον βαθμό περιορισμού στην πολιτική τους στάση. Αρκετοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής σχολίασαν ότι το τρέχον επιτόκιο μπορεί να μην είναι πολύ πάνω από το ουδέτερο επίπεδό του, όπου η οικονομική δραστηριότητα ούτε τονώνεται ούτε περιορίζεται.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed εκτίμησαν ότι οι επιπτώσεις των υψηλότερων δασμών είχαν γίνει πιο εμφανείς στις τιμές ορισμένων αγαθών, αλλά η συνολική επίδραση στην οικονομία και τον πληθωρισμό παραμένει άγνωστη, σύμφωνα με τα πρακτικά.

Όσον αφορά το μέλλον, σημείωσαν ότι ενδέχεται να προκύψουν δύσκολες αντισταθμίσεις εάν ο υψηλός πληθωρισμός αποδειχθεί πιο επίμονος, ενώ οι προοπτικές της αγοράς εργασίας αποδυναμωθούν.

Η πίεση Τραμπ

Ενόψει της δημοσίευσης των πρακτικών, το εργαλείο FedWatch του CME δίνει πιθανότητες 85% για μείωση του βασικού επιτοκίου της Fed κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της 16ης-17ης Σεπτεμβρίου. Το επιτόκιο αυτό παρέμεινε αμετάβλητο από τον προηγούμενο Δεκέμβριο.

Τα πρακτικά δημοσιεύθηκαν μόλις δύο ημέρες πριν από την πολυαναμενόμενη ομιλία του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ στο ετήσιο οικονομικό συμπόσιο στο Τζάκσον Χολ του Ουαϊόμινγκ, το οποίο διοργανώνεται από τη Fed του Κάνσας Σίτι. Η κεντρική ομιλία του Πάουελ την Παρασκευή - που αναμένεται να είναι η τελευταία του ως επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας, καθώς η θητεία του λήγει τον επόμενο Μάιο - θα μπορούσε να δείξει εάν έχει ενταχθεί στις τάξεις εκείνων που αισθάνονται ότι έχει έρθει η ώρα για βήματα που θα προστατεύσουν την αγορά εργασίας από περαιτέρω αποδυνάμωση ή εάν παραμένει στο ίδιο μήκος κύματος με όσους είναι πιο επιφυλακτικοί με τον πληθωρισμό, υπό το φως των αποκλίσεων από τον στόχο του 2% της Fed.

Η μη μείωση επιτοκίων από τότε που ο Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο έχει αναστατώσει τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο, ο οποίος τακτικά επιτίθεται στον Πάουελ διότι δεν τη μεθόδευσε.

Ο Τραμπ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ελέγχου πιθανών διαδόχων του Πάουελ. Μετά την απροσδόκητη παραίτηση ενός από τους επτά διοικητές της Fed, έχει την ευκαιρία να αφήσει σύντομα το στίγμα του στην κεντρική τράπεζα.

Εχει προτείνει τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Συμβούλων Στίβεν Μίραν για να καλύψει τη θέση που κενώθηκε πρόσφατα από την πρώην διοικήτρια Αντριάνα Κούγκλερ.

Εξάλλου, σήμερα Τετάρτη, ο Τραμπ απαίτησε από την κυβερνήτη της Fed Λίζα Κουκ να παραιτηθεί από την κεντρική τράπεζα, λόγω ισχυρισμών για αδικήματα που σχετίζονται με στεγαστικά δάνεια σε ακίνητα που κατέχει στην Τζόρτζια και το Μίσιγκαν.