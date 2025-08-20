#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Βρετανία: Το εποικιστικό σχέδιο του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

Δημοσιεύθηκε: 20 Αυγούστου 2025 - 21:55

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε σήμερα ότι το σχέδιο εποικισμού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη, εφόσον εφαρμοστεί, θα συνιστούσε παραβίαση του διεθνούς δικαίου και θα διχοτομούσε ένα μελλοντικό παλαιστινιακό κράτος.

Το σχέδιο Ε1 για την κατασκευή 3.400 κατοικιών εποίκων, το οποίο θα διχοτομήσει την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και θα την αποκόψει από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή Σχεδιασμού του υπουργείου Άμυνας.

«Εάν εφαρμοζόταν, θα χώριζε στα δύο το παλαιστινιακό κράτος, κάτι που σημαίνει κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου και υπονόμευση της λύσης των δύο κρατών», ανέφερε ο Λάμι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, καλώντας την ισραηλινή κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

