Ενας short seller βύθισε τη μετοχή της Palantir

Οι μετοχές της Palantir υποχώρησαν ακόμη περισσότερο χθες οπότε και συμπλήρωσαν έξι συνεχόμενες ημέρες έντονων ρευστοποιήσεων.

Η πτώση σηματοδοτεί το μεγαλύτερο σερί απωλειών για την εταιρεία λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης από τον Απρίλιο του 2024 και φέρνει τις μετοχές 18% χαμηλότερα από το πρόσφατο ενδοσυνεδριακό ρεκόρ.

Οι κινήσεις της Τετάρτης έβγαλαν επίσης την Palantir από τη λίστα με τις 20 πιο πολύτιμες εταιρείες των ΗΠΑ. Η εταιρεία λογισμικού είχε πετύχει αυτό το ορόσημο τον περασμένο μήνα.

Η πτώση της Palantir ακολούθησε τη γενικότερη καθοδική τάση της αγοράς και ήρθε έπειτα από μια έκθεση ενός short seller της Citron Research, του Άντριου Λεφτ. Ο ίδιος χαρακτήρισε την εταιρεία «αποσυνδεδεμένη από τα θεμελιώδη μεγέθη και την ανάλυση» και είπε ότι η μετοχή θα έπρεπε να τιμολογείται στα 40 δολάρια αν συγκρινόταν με τον ίδιο δείκτη τιμής προς έσοδα που χρησιμοποιήθηκε στη πρόσφατη αποτίμηση των 500 δισ. δολαρίων της OpenAI.

«Ο Κάρπ και η ομάδα του πρέπει να είναι περήφανοι. Αλλά για τους επενδυτές, εκεί είναι που αρχίζει η πειθαρχία», έγραψε ο Λεφτ.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Palantir εκτοξεύθηκε σε ιστορικά υψηλά αφού ανακοίνωσε για πρώτη φορά τρίμηνο με έσοδα 1 δισ. δολαρίων και ξεπέρασε τις εκτιμήσεις της Wall Street.

Η εταιρεία έχει λάβει μεγάλη ώθηση από την έκρηξη της τεχνητής νοημοσύνης και έχει εξασφαλίσει κυβερνητικά συμβόλαια, συμπεριλαμβανομένων συνεργασιών με το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ.

Μόνο φέτος, η εταιρεία μπήκε στη λίστα με τις 10 κορυφαίες αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Πέρυσι, εντάχθηκε στον δείκτη S&P 500, θυμίζει το CNBC.

Ωστόσο, ακόμη και με την πρόσφατη πτώση της τιμής, ο forword δείκτης τιμής προς κέρδη της –193 φορές– δείχνει ότι η μετοχή παραμένει ακριβή, ειδικά σε σύγκριση με τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους.