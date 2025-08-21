JD Vance: Περιοχές που δεν ελέγχει θέλει να αποκτήσει η Ρωσία

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία και στα εδάφη που θέλει να ελέγξει η Ρωσία — συμπεριλαμβανομένων ουκρανικών εδαφών που η Ρωσία δεν κατέχει — καθώς οι ΗΠΑ προσπαθούν να μεσολαβήσουν για μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο εθνών.

«Υπάρχουν πραγματικά δύο μεγάλα ερωτήματα που αιωρούνται, και με έναν τρόπο είναι πολύ απλά, αλλά με άλλον τρόπο είναι πολύ περίπλοκα», είπε ο Βανς σε συνέντευξή του την Τετάρτη στη Λόρα Ίνγκραχαμ στο Fox News.

«Πρώτον, η Ουκρανία θέλει να γνωρίζει ότι δεν θα δεχθεί ξανά εισβολή από τη Ρωσία. Θέλει να ξέρει ότι θα έχει εδαφική ακεραιότητα για πολύ καιρό στο μέλλον. Οι Ρώσοι θέλουν ορισμένα κομμάτια εδάφους, τα περισσότερα από τα οποία έχουν καταλάβει, αλλά μερικά από τα οποία δεν έχουν», είπε.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την προσπάθειά του να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας — που βρίσκεται πλέον στο τέταρτο έτος του. Πραγματοποίησε σύνοδο στην Αλάσκα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την περασμένη εβδομάδα και συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους συμμάχους τη Δευτέρα.

Ο Βανς είπε ότι πιστεύει πως μια συνάντηση μεταξύ των Ρώσων και των Ουκρανών ηγετών θα μπορούσε να βοηθήσει να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στους στόχους τους.

«Εκεί βρίσκεται πραγματικά η ουσία της διαπραγμάτευσης», είπε ο Βανς. «Οι Ουκρανοί θέλουν εγγυήσεις ασφαλείας. Οι Ρώσοι θέλουν μια ορισμένη ποσότητα εδαφών».

Οι ΗΠΑ εργάζονται για να οργανώσουν αυτή τη διμερή συνάντηση, αλλά ο χρόνος και ο τόπος δεν έχουν καθοριστεί. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι αν η συνάντηση πάει καλά, θα επιδιώξει να ακολουθήσει μια τριμερής σύνοδος με τον Πούτιν και τον Ζελένσκι.

Ο Βανς είπε στην Ίνγκραχαμ ότι έχει μιλήσει «αρκετές φορές» τηλεφωνικά με τον Πούτιν και τον περιέγραψε ως «πιο ήπιο απ’ όσο θα περίμενε κανείς».

«Τα αμερικανικά ΜΜΕ έχουν μια συγκεκριμένη εικόνα γι’ αυτόν», είπε ο Βανς. «Είναι πολύ μελετημένος. Είναι πολύ προσεκτικός».