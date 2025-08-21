«Μαζεύτηκε» το δημοσιονομικό έλλειμμα της Βρετανίας τον Ιούλιο

Η Βρετανία κατέγραψε μικρό δημοσιονομικό έλλειμμα τον Ιούλιο, καθώς η προθεσμία για την καταβολή του φόρου εισοδήματος με υπολογισμό από τον ίδιο τον φορολογούμενο ενίσχυσε τα ταμεία κρατικά ταμεία, προσφέροντας προσωρινή ανακούφιση στην υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Οι δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 1,1 δισ. λίρες (1,5 δισ. δολάρια), έναντι 3,4 δισ. λιρών πριν από ένα χρόνο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία την Πέμπτη. Πρόκειται για την πρώτη ετήσια μείωση του δανεισμού από τον Νοέμβριο του περασμένου έτους και για το χαμηλότερο δανεισμό Ιουλίου τα τελευταία τρία χρόνια.

Στους πρώτους τέσσερις μήνες του δημοσιονομικού έτους, το έλλειμμα ανήλθε σε 60 δισ. λίρες, σε ευθυγράμμιση με την πρόβλεψη των 59,9 δισ. λιρών που είχε κάνει το Γραφείο Δημοσιονομικής Ευθύνης (OBR) τον Μάρτιο. Ωστόσο, το έλλειμμα θα ήταν σημαντικά χαμηλότερο αν δεν υπήρχαν οι δαπάνες για τόκους του δημόσιου χρέους, οι οποίες διογκώθηκαν σε 41,4 δισ. λίρες μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Ο Ιούλιος είναι ένας από τους καλύτερους μήνες για τα δημόσια οικονομικά, καθώς τα φυσικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις πραγματοποιούν τη δεύτερη πληρωμή φόρου εισοδήματος με αυτοαξιολόγηση για το δημοσιονομικό έτος που μόλις έληξε.

Τα στοιχεία, όμως, έρχονται εν μέσω εικασιών ότι η Ριβς ετοιμάζεται να αυξήσει ξανά τους φόρους στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, καθώς αντιμετωπίζει ένα δημοσιονομικό κενό που εκτιμάται ότι φθάνει έως και τις 51 δισ. λίρες.