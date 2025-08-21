Το rotation που χτύπησε τις μετοχές τεχνολογίας στις ΗΠΑ

Η πτώση των αμερικανικών τεχνολογικών μετοχών συνεχίστηκε και χθες, καθώς οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητα της φετινής ανόδου στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης προκάλεσαν στροφή προς αμυντικούς κλάδους.

Ο δείκτης Nasdaq Composite, με υψηλή συγκέντρωση τεχνολογικών μετοχών, έκλεισε την ημέρα με πτώση 0,7%, ενώ ο S&P 500 υποχώρησε 0,2%.

Αρκετοί κολοσσοί της Big Tech δέχθηκαν πίεση, με την Apple και την Amazon να υποχωρούν περίπου 2% η καθεμία και τη μητρική της Google, Alphabet, να χάνει 1%. Η Palantir, ένας από τους μεγαλύτερους κερδισμένους της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης, υποχώρησε κατά 1%.

Μετοχές βασικών καταναλωτικών αγαθών, υγειονομικής περίθαλψης και κοινής ωφέλειας σημείωσαν άνοδο την ίδια στιγμή, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν προς τους λεγόμενους «αμυντικούς» κλάδους εις βάρος των πιο ριψοκίνδυνων τεχνολογικών μετοχών.

«Η αχόρταγη ζήτηση και οι περιορισμοί παραγωγικής ικανότητας ώθησαν τις τεχνολογικές μετοχές σε ιστορικά υψηλά», δήλωσε η Λόρα Κούπερ, επικεφαλής στρατηγικής στη Nuveen. «Οι επενδυτές τώρα αμφισβητούν τη βιωσιμότητα της ανοδικής τάσης» λόγω των «υπερβολικών αποτιμήσεων».

Την Τρίτη, ο Nasdaq Composite είχε κλείσει με πτώση 1,4%, τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια του δείκτη από την 1η Αυγούστου. Ο S&P 500 είχε υποχωρήσει κατά 0,7%.

Οι απώλειες στις τεχνολογικές μετοχές έρχονται εν μέσω προειδοποιήσεων ότι ο ενθουσιασμός γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να έχει υπερβεί τα όρια, μετά από μελέτη παραρτήματος του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (MIT) που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα και προειδοποίησε ότι το 95% των εταιρειών που ερωτήθηκαν δεν είχαν δει αποδόσεις από επενδύσεις στη «γενετική» τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, παραδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα ότι ορισμένοι επενδυτές ήταν «υπερβολικά ενθουσιασμένοι» με την τεχνητή νοημοσύνη.

Η Μαρίγια Βάιτμαν, επικεφαλής έρευνας μετοχών στη State Street, δήλωσε ότι η αγορά «αντιδρά υπερβολικά» στη μελέτη του MIT. «Η θεμελιώδης εικόνα στον [τεχνολογικό] κλάδο παραμένει ισχυρή. Δεν πιστεύω ότι η μελέτη του MIT αλλάζει πραγματικά αυτήν την εικόνα».

Ωστόσο, άλλοι υποστήριξαν ότι η μελέτη επιβεβαίωσε ανησυχίες για το πόσο δραστικά θα μπορούσε η τεχνητή νοημοσύνη να ενισχύσει την παραγωγικότητα, επιταχύνοντας μια στροφή μακριά από τις ακριβές τεχνολογικές μετοχές.