Απορρίπτει ο Ζελένσκι συμμετοχή της Κίνας στις εγγυήσεις ασφαλείας

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απέρριψε την ιδέα της Ρωσίας να προστεθεί η Κίνα ως εγγυητής ασφάλειας σε περίπτωση κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν χρειαζόμαστε εγγυητές που δεν βοηθούν την Ουκρανία και δεν βοήθησαν την Ουκρανία τη στιγμή που πραγματικά το χρειαζόμασταν», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο. «Χρειαζόμαστε εγγυήσεις ασφάλειας μόνο από εκείνες τις χώρες που είναι έτοιμες να μας βοηθήσουν».

Τα λόγια του Ουκρανού προέδρου έρχονται μετά τη συνάντησή του τη Δευτέρα με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο, που απέφερε μια πιο ισχυρή δέσμευση των ΗΠΑ για εγγυήσεις ασφάλειας προς το Κίεβο, θυμίζει το Bloomberg. Ο Τραμπ απέκλεισε την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, αλλά σημείωσε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παρέχουν αεροπορική υποστήριξη. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες συζητούν επί του παρόντος τι μπορεί να είναι η δική τους συνεισφορά.

Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι αξιόπιστες εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη Ρωσία και θα μπορούσαν επίσης να περιλαμβάνουν την Κίνα, αναφερόμενος σε μια συμφωνία που συντάχθηκε στην Κωνσταντινούπολη στα πρώτα στάδια της πλήρους εισβολής της Μόσχας. Η συμφωνία αυτή απορρίφθηκε από το Κίεβο, καθώς θα έδινε στη Ρωσία δικαίωμα βέτο στις προσπάθειες άλλων εγγυητών να παράσχουν βοήθεια στην Ουκρανία σε περίπτωση επίθεσης.

Η Ρωσία και η Κίνα κήρυξαν μια «σχέση χωρίς όρια» λίγο πριν από την πλήρη εισβολή της Μόσχας το 2022. Το Πεκίνο δεν έχει προχωρήσει σε παροχή «θανατηφόρας» στρατιωτικής βοήθειας, αν και κινεζικά εξαρτήματα έχουν βρεθεί σε ρωσικά όπλα. Η κυβέρνηση του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ έχει παράσχει στη Μόσχα διπλωματική και οικονομική υποστήριξη, για την οποία ο Ζελένσκι έχει εκφράσει κριτική.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι άκουσε «θετικά σήματα» από τον Τραμπ για τον ρόλο των ΗΠΑ στις εγγυήσεις ασφάλειας. Μετά τις συνομιλίες στην Ουάσιγκτον, οι επικεφαλής ασφαλείας και στρατιωτικών των συμμάχων της Ουκρανίας άρχισαν να εργάζονται για την «αρχιτεκτονική των μελλοντικών εγγυήσεων», η οποία, όπως είπε, αναμένεται να γίνει σαφέστερη εντός επτά έως δέκα ημερών.

Μετά την ώθηση του Τραμπ για τριμερή συνάντηση, ο Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά όχι οπουδήποτε. «Δεν μπορεί να γίνει συνάντηση στη Μόσχα», δήλωσε ο Ζελένσκι. Αντέκρουσε επίσης τις προτάσεις να διεξαχθεί η συνάντηση στη Βουδαπέστη, περιγράφοντας την πολιτική του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν όχι εναντίον της Ουκρανίας αλλά «ενάντια στην υποστήριξη της Ουκρανίας».

Αντίθετα, η συνάντηση θα πρέπει να διεξαχθεί σε «ουδέτερη ευρωπαϊκή χώρα», δήλωσε ο Ζελένσκι, προτείνοντας μη μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Ελβετία και η Αυστρία, ή την Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ και τόπο προηγούμενων συνόδων για τη διαπραγμάτευση του τερματισμού του πολέμου της Ρωσίας.