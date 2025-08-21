Ευρωζώνη: Σε υψηλό 15 μηνών «σκαρφάλωσε» η επιχειρηματική δραστηριότητα τον Αύγουστο

Αύξηση στις παραγγελίες τους για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2024 είδαν τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους οι επιχειρήσεις της ευρωζώνης, κάτι που βοήθησε τη τη συνολική δραστηριότητά τους να αυξηθεί με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων 15 μηνών παρά την επίμονη αδυναμία των εξαγωγών, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ειδικότερα σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσιοποίησε σήμερα η S&P Global, ο σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Παραγγελιών για τους κλάδους της μεταποίησης και των υπηρεσιών, αυξήθηκε τον Αύγουστο στο 51,1 από 50,9 τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας την τρίτη διαδοχική μηνιαία βελτίωση και την υψηλότερη μέτρηση από τον Μάιο του 2024. Δημοσκόπηση του Reuters είχε προβλέψει πτώση στο 50,7.

Τιμές του δείκτη PMI άνω του 50 υποδεικνύουν επέκταση μιας δραστηριότητας, ενώ οι χαμηλότερες δείχνουν συρρίκνωση.

«Τα πράγματα βελτιώνονται. Η οικονομική δραστηριότητα έχει ανακάμψει τόσο στη μεταποίηση όσο και στις υπηρεσίες. Συνολικά, έχουμε δει μια μικρή επιτάχυνση της ανάπτυξης τους τελευταίους τρεις μήνες», δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Ο κλάδος της μεταποίησης παρουσίασε αξιοσημείωτη βελτίωση με τον κύριο δείκτη PMI να αυξάνεται στο 50,5 από 49,8 τον Ιούλιο, υπερβαίνοντας το όριο των 50 μονάδων για πρώτη φορά μετά από τρία και πλέον χρόνια. Η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων σχεδόν τρεισήμισι ετών, με τον υποδείκτη να σκαρφαλώνει στο 52,3 από 50,6.

Η δραστηριότητα στον κλάδο των υπηρεσιών συνέχισε να επεκτείνεται, ωστόσο με επιβραδυνόμενο ρυθμό, με τον δείκτη PMI να υποχωρεί στο 50,7 από 51 τον Ιούλιο.

Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, κατέγραψε τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης από τον Μάρτιο, χάρη στη σταθερή επέκταση της μεταποίησης, παρά τις υποτονικές επιδόσεις των υπηρεσιών. Η κάμψη της Γαλλίας υποχώρησε σε οριακή μείωση, τη μικρότερη εδώ και ένα χρόνο, ενώ η ανάπτυξη στην υπόλοιπη ευρωζώνη συνεχίστηκε αλλά αμβλύνθηκε ελαφρώς.

Οι επιχειρήσεις συνέχισαν τις προσλήψεις για έκτο συνεχή μήνα, με τον ταχύτερο ρυθμό δημιουργίας θέσεων από τον Ιούνιο του 2024. Η αύξηση της απασχόλησης επικεντρώθηκε στις υπηρεσίες, ενώ οι κατασκευαστές συνέχισαν να χάνουν θέσεις εργασίας.

Οι πληθωριστικές πιέσεις εντάθηκαν τον Αύγουστο, με το κόστος εισροών να αυξάνεται με τον εντονότερο ρυθμό των τελευταίων πέντε μηνών. Ο πληθωρισμός του κόστους στον κλάδου των υπηρεσιών επιταχύνθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, ενώ οι τιμές παραγωγής αυξήθηκαν με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών.

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να προβληματισθεί κάπως με τις εντεινόμενες πιέσεις του κόστους στον κλάδο των υπηρεσιών. Εξάλλου, ποντάρει στην επιβράδυνση της αύξησης των μισθών για να βοηθήσει στη μείωση του πληθωρισμού σε αυτό το κρίσιμο τμήμα της οικονομίας. Ωστόσο, υπάρχει μια μικρή αισιοδοξία από το γεγονός ότι ο πληθωρισμός στις τιμές πώλησης του κλάδου των υπηρεσιών παρέμεινε λίγο πολύ σταθερός», τονίζει ο ντε λα Ρούμπια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ θεωρείται ότι θα περιμένουν μέχρι τον Δεκέμβριο για να επιλέξουν αν μειώσουν τα επιτόκια για άλλη μια φορά, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters, εντούτοις δεν υπάρχει πλέον συναίνεση για το πού θα βρίσκεται το επιτόκιο καταθέσεων μέχρι το τέλος του έτους.