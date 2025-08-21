Γάζα: Το Ισραήλ ξεκίνησε την εκστρατεία κατάληψής της

Παλαιστίνιοι εγκαταλείπουν τμήματα της πόλης της Γάζας, αφού ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε τα πρώτα στάδια της προγραμματισμένης χερσαίας επίθεσης, όπως αναφέρει το BBC επικαλούμενο αξιωματούχους της πόλης.

Τα ισραηλινά στρατεύματα έχουν εγκατασταθεί στα περίχωρα της πόλης -που φιλοξενεί περισσότερους από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους- μετά από ημέρες έντονων βομβαρδισμών και επιθέσεων του πυροβολικού.

Κάτι που ώθησε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να επαναλάβει τις εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός «για να αποφευχθεί ο θάνατος και η καταστροφή» που θα προκαλούσε «αναπόφευκτα» μια επίθεση.

Το Ισραήλ εφαρμόζει το σχέδιό του για την κατάληψη ολόκληρης της πόλης της Γάζας παρά τις διεθνείς επικρίσεις, ενώ εκατοντάδες Παλαιστίνιοι στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα στη Γάζα έχουν μετακινηθεί προς το βορειοδυτικό τμήμα της πόλης.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι δυνάμεις επιχειρούν ήδη στις περιοχές Ζεϊτούν και Τζαμπάλια για να θέσουν τις βάσεις για την επίθεση, την οποία ενέκρινε την Τρίτη ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ και η οποία θα τεθεί στο υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Περίπου 60.000 έφεδροι έχουν κληθεί για τις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να απελευθερωθεί ενεργό προσωπικό για την επιχείρηση.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι «συντομεύει τα χρονοδιαγράμματα» για την κατάληψη των «τελευταίων προπυργίων της τρομοκρατίας», στη Γάζα.

Σε ανακοίνωσή της, η Χαμάς κατηγόρησε τον Ισραηλινό ηγέτη ότι συνεχίζει έναν «βάναυσο πόλεμο εναντίον αθώων πολιτών στην πόλη της Γάζας» και επέκρινε αυτό που είπε για «αδιαφορία» του για μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός από περιφερειακούς μεσολαβητές. Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη απαντήσει επίσημα στο σχέδιο.

Εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι στην Πόλη της Γάζας αναμένεται να λάβουν εντολή να κατευθυνθούν προς τη νότια Γάζα, καθώς ξεκινούν οι προετοιμασίες για το σχέδιο κατάληψης του Ισραήλ.

Πολλοί από τους συμμάχους του Ισραήλ έχουν καταδικάσει το σχέδιό του, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να προειδοποιεί χθες Τετάρτη (20/8) ότι το σχέδιο «μπορεί να οδηγήσει μόνο σε καταστροφή και για τους δύο λαούς και κινδυνεύει να βυθίσει ολόκληρη την περιοχή σε έναν κύκλο μόνιμου πολέμου».

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) δήλωσε εν τω μεταξύ ότι η περαιτέρω εκτόπιση και η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών «ενέχουν τον κίνδυνο να επιδεινώσουν μια ήδη καταστροφική κατάσταση» για τα 2,1 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ ανακοίνωσε την πρόθεσή της να κατακτήσει ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας μετά την κατάρρευση των έμμεσων συνομιλιών με τη Χαμάς για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων τον περασμένο μήνα.

Τι γνωρίζουμε για το σχέδιο του Ισραήλ να καταλάβει την πόλη της Γάζας

Μιλώντας σε τηλεοπτική ενημέρωση την Τετάρτη, ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Δυνάμεων Άμυνας (IDF) ταξίαρχος Έφι Ντεφρίν δήλωσε ότι η Χαμάς ήταν «χτυπημένη και πληγωμένη» μετά από 22 μήνες πολέμου.

«Θα προκαλέσουμε μεγαλύτερη ζημιά στη Χαμάς στην πόλη της Γάζας, προπύργιο της κυβερνητικής και στρατιωτικής τρομοκρατίας για την τρομοκρατική οργάνωση», πρόσθεσε. «Θα μεγαλώσουμε τη ζημιά στην τρομοκρατική υποδομή πάνω και κάτω από το έδαφος και θα αποκόψουμε την εξάρτηση του πληθυσμού από τη Χαμάς».

Όπως ξεκαθάρισε οι IDF «δεν περιμένουν» για να ξεκινήσουν την επιχείρηση. «Έχουμε ξεκινήσει τις προκαταρκτικές ενέργειες και ήδη τώρα, τα στρατεύματα των IDF κρατούν τα περίχωρα της πόλης της Γάζας».

Δύο ταξιαρχίες επιχειρούσαν επί τόπου στη συνοικία Ζεϊτούν, όπου τις τελευταίες ημέρες είχαν εντοπίσει μια υπόγεια σήραγγα που περιείχε όπλα και μια τρίτη ταξιαρχία επιχειρούσε στην περιοχή Τζαμπάλια, πρόσθεσε.

Προκειμένου να «ελαχιστοποιηθεί η βλάβη στους αμάχους», ο άμαχος πληθυσμός της πόλης της Γάζας θα ειδοποιηθεί να εκκενώσει για την ασφάλειά του.

Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Πολιτικής Άμυνας της Γάζας που διοικείται από τη Χαμάς, Μαχμούντ Μπασάλ, δήλωσε την Τρίτη στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η κατάσταση ήταν «πολύ επικίνδυνη και αφόρητη» στις συνοικίες Ζεϊτούν και Σάμπρα της πόλης.

Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι ισραηλινές επιδρομές και τα πυρά σκότωσαν 25 ανθρώπους σε όλη την επικράτεια την Τετάρτη. Μεταξύ αυτών ήταν τρία παιδιά και οι γονείς τους, των οποίων το σπίτι στην περιοχή Badr του προσφυγικού καταυλισμού Shati, δυτικά της πόλης της Γάζας, βομβαρδίστηκε, ανέφερε.

Ο Ντεφρίν δήλωσε ότι οι IDF έκαναν επίσης ό,τι ήταν δυνατόν για να αποτρέψουν να πάθουν κακό οι 50 όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, 20 από τους οποίους πιστεύεται ότι είναι ζωντανοί. Οι οικογένειές τους έχουν εκφράσει φόβους ότι όσοι βρίσκονται στην πόλη της Γάζας θα μπορούσαν να κινδυνεύσουν από την επίγεια επίθεση.

Η ICRC προειδοποίησε για καταστροφική κατάσταση τόσο για τους Παλαιστίνιους πολίτες όσο και για τους ομήρους, εάν ενταθεί η στρατιωτική δραστηριότητα στη Γάζα.

«Μετά από μήνες αδυσώπητων εχθροπραξιών και επανειλημμένων εκτοπίσεων, οι άνθρωποι στη Γάζα είναι εντελώς εξαντλημένοι. Αυτό που χρειάζονται δεν είναι περισσότερη πίεση, αλλά ανακούφιση. Όχι περισσότερο φόβο, αλλά μια ευκαιρία να αναπνεύσουν. Πρέπει να έχουν πρόσβαση στα απαραίτητα για να ζήσουν με αξιοπρέπεια: τρόφιμα, ιατρικές προμήθειες και είδη υγιεινής, καθαρό νερό και ασφαλές καταφύγιο», τονίζει σε ανακοίνωση.

«Οποιαδήποτε περαιτέρω εντατικοποίηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων θα εντείνει τα δεινά, θα διαλύσει περισσότερες οικογένειες και θα απειλήσει μια μη αναστρέψιμη ανθρωπιστική κρίση. Οι ζωές των ομήρων μπορεί επίσης να τεθούν σε κίνδυνο», προσθέτει.

Ζήτησε την άμεση κατάπαυση του πυρός και την ταχεία και ανεμπόδιστη διέλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ζήτησε επίσης την άνευ όρων απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς.

Οι διαμεσολαβητές Κατάρ και Αίγυπτος προσπαθούν να εξασφαλίσουν μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και παρουσίασαν μια νέα πρόταση για εκεχειρία 60 ημερών και απελευθέρωση περίπου των μισών ομήρων, την οποία η Χαμάς δήλωσε ότι αποδέχθηκε τη Δευτέρα.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη υποβάλει επίσημη απάντηση, όμως ισραηλινοί αξιωματούχοι επέμειναν την Τρίτη ότι δεν θα δεχτούν πλέον μια μερική συμφωνία και απαίτησαν μια συνολική συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Την Τετάρτη η Χαμάς κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι αγνόησε την πρόταση των διαμεσολαβητών για κατάπαυση του πυρός και δήλωσε ότι ήταν το «το πραγματικό εμπόδιο οποιασδήποτε συμφωνίας», σύμφωνα με ανακοίνωση που επικαλείται το Reuters.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε εκστρατεία στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση υπό την ηγεσία της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν περίπου 1.200 άνθρωποι και άλλοι 251 κρατήθηκαν όμηροι.

Τουλάχιστον 62.122 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από τότε, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της περιοχής. Τα στοιχεία του υπουργείου αναφέρονται από τον ΟΗΕ και άλλους ως η πιο αξιόπιστη πηγή στατιστικών στοιχείων που υπάρχουν για τις απώλειες.