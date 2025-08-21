Ρωσία και Ινδία θέλουν να αυξήσουν το μεταξύ τους εμπόριο στα $ 100 δισ.

Να αυξήσουν το μεταξύ τους εμπόριο κατά 50% σε βάθος πενταετίας επιδιώκουν Ινδία και Ρωσία, ούτως ώστε η αξία του να φθάσει τα 100 δισ. δολάρια. Οι δύο χώρες εξετάζουν τη μείωση των δασμών την ώρα που οι ΗΠΑ τους αυξάνουν σχεδόν με όλους τους εμπορικούς τους εταίρους, όπως επισημαίνει το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μόσχα χθες Τετάρτη (20/8), ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας Σουμπραχμανγιάμ Τζάισανκαρ δήλωσε ότι οι δύο χώρες πρέπει να άρουν τα εμπορικά εμπόδια και να μειώσουν τα μη δασμολογικά εμπόδια για να επιτύχουν τον στόχο. Η Ρωσία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ινδίας, ενώ η Ινδία ο δεύτερος της Ρωσίας.

Η επίσκεψη του Τζάισανκαρ είναι η πιο πρόσφατη σε μια σειρά διπλωματικών προσπαθειών προς τα υπόλοιπα ιδρυτικά μέλη της ομάδας των αναπτυσσόμενων χωρών BRICS, οι οποίες έχουν όλες βρεθεί στο στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με δασμούς και εμπορικές απειλές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ινδίας πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στη Μόσχα για τον ετήσιο διμερή διάλογο, ο οποίος αναμένεται να προετοιμάσει το έδαφος για την επίσκεψη του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη χώρα της Νότιας Ασίας αργότερα φέτος.

Χωρίς να αναφερθεί άμεσα στις ΗΠΑ και τις εμπορικές πολιτικές τους, ο Τζάισανκαρ δήλωσε στο επιχειρηματικό φόρουμ Ινδίας-Ρωσίας στη Μόσχα ότι η εντεινόμενη παγκόσμια αβεβαιότητα επαναφέρει την έμφαση στους «αξιόπιστους και σταθερούς εταίρους».

«Όλοι έχουμε πλήρη επίγνωση ότι συναντιόμαστε στο πλαίσιο μιας πολύπλοκης γεωπολιτικής κατάστασης. Οι ηγέτες μας παραμένουν στενά και τακτικά δεσμευμένοι», δήλωσε.

Η Ινδία έχει απομακρυνθεί από τις ΗΠΑ ενόψει των απειλών για δασμούς. Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι χαιρέτισε τον Πούτιν ως «φίλο» μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ηγέτη αυτή την εβδομάδα και το Νέο Δελχί έχει προχωρήσει στην ενίσχυση των σχέσεων με την Κίνα. Ο Μόντι πρόκειται να επισκεφθεί την Κίνα στα τέλη Αυγούστου -το πρώτο του ταξίδι στη χώρα εδώ και επτά χρόνια- για να συναντηθεί με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν επικρίνει την Ινδία για τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, θεωρώντας ότι το εμπόριο βοηθά τον Πούτιν να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό του στην Ουκρανία. Έχει επιβάλει δασμούς ύψους 25% στα ινδικά προϊόντα και απείλησε να τους διπλασιάσει στο 50% στις 27 Αυγούστου ένα ποσοστό που θα καταστήσει μη ανταγωνιστικές τις ετήσιες εξαγωγές της Ινδίας ύψους 85 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η Ινδία υποστηρίζει ότι έχει δικαίωμα να αγοράζει ενέργεια από φθηνότερη πηγή, χαρακτηρίζοντας τους δασμούς «παράλογους». Για την Ινδία, το πλεονέκτημα του ρωσικού πετρελαίου είναι ότι μπορεί να αγοραστεί με έκπτωση, γεγονός που το καθιστά βασικό εργαλείο για τη διατήρηση του εγχώριου πληθωρισμού υπό έλεγχο.

Ο Τζάισανκαρ πρότεινε επίσης να εργαστούν σταθερά η Ινδία και η Ρωσία για τη διαφοροποίηση του εμπορίου, να ενθαρρύνουν περισσότερες κοινοπραξίες μεταξύ των εταιρειών τους και να συναντώνται συχνότερα για να εξομαλύνουν τις ανωμαλίες, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πληρωμών.