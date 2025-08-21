#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Λαβρόφ: Κατηγορεί την Ευρώπη ότι υπονομεύει τις ειρηνευτικές συνομιλίες

Οποιεσδήποτε ιδέες αφίστανται από αυτές που διατυπώθηκαν από τη Ρωσία στις συνομιλίες της με την Ουκρανία το 2022 στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν καμιά ελπίδα, τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Σεργκέι Λαβρόφ, υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 14:55

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ κατηγόρησε σήμερα (21/8) τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προσπαθούν να υπονομεύσουν την πρόοδο που, όπως είπε, επιτεύχθηκε κατά την αμερικανορωσική σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας στην Αλάσκα για μια ενδεχόμενη συμφωνία για την ειρήνη στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου προσπαθούν να μεταθέσουν το επίκεντρο των προσπαθειών μακριά από την επίλυση αυτών που η Ρωσία θεωρεί πως είναι οι «ριζικές αιτίες» του πολέμου, υποστήριξε.

Ο Λαβρόφ επανέλαβε επίσης τις ρωσικές ανησυχίες για τον τρόπο που διεξάγεται η συζήτηση για τις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας, χωρίς τη συμβολή της Μόσχας.

Οποιεσδήποτε ιδέες αφίστανται από αυτές που διατυπώθηκαν από τη Ρωσία στις συνομιλίες της με την Ουκρανία το 2022 στην Κωνσταντινούπολη δεν έχουν καμιά ελπίδα, τόνισε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών.

Ο Λαβρόφ δήλωσε επίσης ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει επανειλημμένα πως είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αλλά υπάρχουν μερικά ζητήματα που χρειάζεται να επιλυθούν πριν πραγματοποιηθεί μια τέτοια συνάντηση.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πούτιν είχε αμφισβητήσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι λόγω της αναβολής των εκλογών στην Ουκρανία εξαιτίας του πολέμου.

Ο Λαβρόφ δήλωσε πως το ζήτημα της νομιμότητας θα πρέπει να επιλυθεί πριν η Μόσχα υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο με το Κίεβο.

