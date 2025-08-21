Νέο εμπορικό deal ΗΠΑ-ΕΕ με φόντο τα αυτοκίνητα και τα μέταλλα

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησαν ένα ακόμα βήμα για την επίσημη κατοχύρωση της εμπορικής τους συμφωνίας, παρουσιάζοντας σχέδια που θα μπορούσαν να μειώσουν τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μέσα σε λίγες εβδομάδες, ενώ ταυτόχρονα ανοίγουν τον δρόμο για νέες πιθανές εκπτώσεις στους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου.

Η κοινή δήλωση που εκδόθηκε σήμερα σηματοδοτεί πρόοδο σε σχέση με την προκαταρκτική συμφωνία που είχε ανακοινωθεί πριν από έναν μήνα, περιλαμβάνοντας συγκεκριμένα ορόσημα για την ΕΕ, ώστε να εξασφαλίσει τις υπεσχημένες μειώσεις δασμών στα αυτοκίνητα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τους ημιαγωγούς, καθώς και νέες δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση των κανονισμών της Ένωσης για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε επανειλημμένα το ευρύ πλαίσιο εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ–ΕΕ, αποκαλώντας το «μεγάλη συμφωνία» σε συνάντηση στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα με ξένους ηγέτες, μεταξύ των οποίων και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η εξέλιξη υπογραμμίζει τη φύση των εμπορικών συνομιλιών επί Τραμπ, όπου οι αρχικές, γενικές δηλώσεις περί συμφωνιών δίνουν τη θέση τους σε εβδομάδες — ή και περισσότερο — λεπτομερών διαπραγματεύσεων. Πολλές από αυτές συνδέονται επίσης με εκτεταμένες αλλαγές πολιτικής, οι οποίες μπορεί να χρειαστούν χρόνο για να υλοποιηθούν.

Για παράδειγμα, ο Τραμπ έχει ήδη επιβάλει ενιαίο δασμό 15% στα περισσότερα ευρωπαϊκά αγαθά — στο μισό του 30% που είχε προηγουμένως απειλήσει. Ωστόσο, η υπόσχεση των ΗΠΑ να επεκτείνουν τον χαμηλότερο αυτό συντελεστή στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά τους εξαρτάται τώρα από το αν η ΕΕ θα εισαγάγει επίσημα νομοθετική πρόταση για την κατάργηση μιας σειράς δασμών σε βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ και θα παράσχει «προνομιακή πρόσβαση στην αγορά» για ορισμένα αμερικανικά θαλασσινά και αγροτικά προϊόντα.

Ανακούφιση για την αυτοκινητοβιομηχανία

Η δήλωση περιγράφει συντονισμένες ενέργειες και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, με τις ΗΠΑ να κατοχυρώνουν μειωμένους δασμούς στα αυτοκίνητα μόλις η ΕΕ «εισάγει επίσημα την απαραίτητη νομοθετική πρόταση» για την εφαρμογή των δικών της μειώσεων δασμών.

Οι μειωμένοι δασμοί 15% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων — χαμηλότεροι από τον δασμό 27,5% που είχε προηγουμένως επιβάλει ο Τραμπ — θα τίθενται σε ισχύ από την αρχή του ίδιου μήνα κατά τον οποίο προωθείται η σχετική νομοθεσία.

Θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή μέσα σε λίγες εβδομάδες, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ σε ενημέρωση δημοσιογράφων για την πρωτοβουλία. Η αλλαγή αυτή αναμενόταν με αγωνία από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως τη Γερμανία, η οποία εξήγαγε το 2024 αυτοκίνητα και ανταλλακτικά αξίας 34,9 δισ. δολαρίων στις ΗΠΑ.

Η νομοθετική «σκανδάλη» έχει σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα τηρήσει τις υποσχόμενες μειώσεις δασμών — και να διασφαλίσει ότι το μπλοκ των 27 κρατών θα αντιμετωπίσει αρκετή πολιτική πίεση για να λάβει την αναγκαία εντολή αλλαγής, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Οι ΗΠΑ δεσμεύονται επίσης να εφαρμόσουν χαμηλότερους δασμούς σε μια σειρά άλλων ευρωπαϊκών προϊόντων — συμπεριλαμβανομένων αεροσκαφών και εξαρτημάτων τους, γενοσήμων φαρμάκων και πρώτων υλών τους, καθώς και ορισμένων φυσικών πόρων όπως ο φελλός. Οι ΗΠΑ ανανεώνουν επίσης τη δέσμευσή τους να θέσουν ανώτατο όριο 15% σε κλαδικούς δασμούς για τα ευρωπαϊκά φαρμακευτικά προϊόντα, τους ημιαγωγούς και την ξυλεία.

Ποσοστώσεις για τα Μέταλλα

Ανοίγει επίσης η προοπτική για μειωμένους δασμούς σε ορισμένα προϊόντα χάλυβα, αλουμινίου και παραγώγων τους, στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων, γράφει το Bloomberg. Πρόκειται για στροφή σε σχέση με τα σχέδια που είχε ανακοινώσει ο Λευκός Οίκος τον Ιούλιο, όταν η κυβέρνηση Τραμπ επέμενε ότι οι δασμοί σε αυτά τα μέταλλα θα παρέμεναν στο 50%, συμβάλλοντας στη μείωση των εμπορικών ελλειμμάτων με την ΕΕ και την ενίσχυση των εσόδων των ΗΠΑ.

Σχετικά με τον χάλυβα και το αλουμίνιο, ΕΕ και ΗΠΑ πλέον δηλώνουν ότι «σκοπεύουν να εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας για την προστασία των εγχώριων αγορών τους από την υπερπαραγωγή, ενώ θα διασφαλίζουν ασφαλείς εφοδιαστικές αλυσίδες μεταξύ τους», σύμφωνα με την κοινή δήλωση.

Το έγγραφο εγείρει σημαντικά ερωτήματα για το πώς η ΕΕ θα μπορέσει να εκπληρώσει την υπόσχεσή της να επενδύσει 600 δισ. δολάρια στις ΗΠΑ ή να αγοράσει προϊόντα ενέργειας αξίας περίπου 750 δισ. δολαρίων — συμπεριλαμβανομένου υγροποιημένου φυσικού αερίου, πετρελαίου και πυρηνικών προϊόντων — έως το 2028.

Αναμένεται ότι οι επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα από ευρωπαϊκές εταιρείες θα κατευθυνθούν σε στρατηγικούς τομείς στις ΗΠΑ, όπως η φαρμακοβιομηχανία, οι ημιαγωγοί και η προηγμένη μεταποίηση, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Παράλληλα, η ΕΕ σχεδιάζει να αυξήσει σημαντικά τις προμήθειες στρατιωτικού και αμυντικού εξοπλισμού από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με τη δήλωση, και σκοπεύει να αγοράσει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης αξίας τουλάχιστον 40 δισ. δολαρίων.

Σύμφωνα με την κοινή δήλωση, η ΕΕ προτίθεται να παρέχει προνομιακή πρόσβαση στην αγορά για θαλασσινά και μη ευαίσθητα αγροτικά προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ, όπως ξηροί καρποί, ορισμένα γαλακτοκομικά, φρέσκα και μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά, μεταποιημένα τρόφιμα, σπόροι καλλιέργειας, σογιέλαιο, καθώς και χοιρινό και κρέας βίσωνα.

Ψηφιακό Εμπόριο

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαβουλεύσεις σχετικά με τους κανονισμούς της ΕΕ για τις ψηφιακές υπηρεσίες και την πιθανή ελάφρυνση δασμών για ορισμένα προϊόντα — μεταξύ αυτών κρασιά και οινοπνευματώδη — θεωρήθηκε ότι παρατείνουν τις συνομιλίες. Η ΕΕ δεν εξασφάλισε μειωμένους δασμούς για τα αλκοολούχα στην κοινή δήλωση.

Ωστόσο, οι ΗΠΑ και η ΕΕ δεσμεύονται να αντιμετωπίσουν ορισμένα από αυτά που το κείμενο αποκαλεί «αδικαιολόγητα εμπόδια στο ψηφιακό εμπόριο», με το μπλοκ να επιβεβαιώνει ότι «δεν θα υιοθετήσει ή διατηρήσει τέλη για τη χρήση δικτύων».