Ιταλία: Ομάδα ανδρών αντάλλασσε φωτογραφίες συζύγων στο Facebook

Στο κλείσιμο μιας ομάδας στο Facebook στην Ιταλία προχώρησε η Meta, όπου άνδρες αντάλλασσαν προσωπικές φωτογραφίες των συζύγων τους εν αγνοία τους, αφού οι χρήστες την κατήγγειλαν στις αρχές προκαλώντας δημόσια κατακραυγή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η ομάδα με την ονομασία Mia Moglie❤❤❤❤, που σημαίνει «η γυναίκα μου», ξεκίνησε το 2019 χωρίς κανένα περιορισμό για να ενταχθούν οι χρήστες, έφτασε φέτος τα 32.000 μέλη.

Το σκάνδαλο αποκαλύπτει βαθιές έμφυλες εντάσεις στην Ιταλία, όπου οι γυναίκες είναι τα κύρια θύματα του διαδικτυακού μίσους, ιδίως με στόχο την εξωτερική τους εμφάνιση, σύμφωνα με τη Vox, μια μη κερδοσκοπική οργάνωση που παρακολουθεί τον διαδικτυακό διάλογο.

Στη δεξιά κυβέρνηση υπό την ηγεσία της Τζόρτζια Μελόνι, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης ασκούν έντονες πιέσεις. Το Κίνημα Πέντε Αστέρων δήλωσε ότι ζητά από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά της «απαράδεκτης πατριαρχικής νοοτροπίας που υποβιβάζει τις γυναίκες σε αντικείμενα και όργανα κατοχής».

Η Ρομπέρτα Μόρι από το Δημοκρατικό Κόμμα τόνισε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για «άλλο ένα παράδειγμα δομικής ψηφιακής βίας που έχει τις ρίζες της στην ίδια πατριαρχική κουλτούρα κυριαρχίας» που παρουσιάσθηκε και στη Γαλλία στην περίπτωση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί χρόνια από τον σύζυγό της και τους άνδρες φίλους του.

Η Μόρι ζήτησε «ένα ενιαίο μέτωπο μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των ρυθμιστικών αρχών, της κοινωνίας των πολιτών και των ψηφιακών πλατφορμών για να σταματήσει η κουλτούρα του βιασμού ανά πάσα στιγμή, ακόμη και όταν εκδηλώνεται στο διαδίκτυο».

Η ιταλική κυβέρνηση δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό. Η Μπιάνκα Μπελούτσι, ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών, δήλωσε ότι η υπόθεση ήταν «η νιοστή εκδήλωση μιας πατριαρχικής κοινωνίας που αντιμετωπίζει τις γυναίκες ως αντικείμενα προς κατοχή και ανταλλαγή».

Η Meta χθες Τετάρτη (20/8) δήλωσε ότι έκλεισε την ομάδα «για παραβίαση των πολιτικών μας για τη σεξουαλική εκμετάλλευση ενηλίκων». «Δεν επιτρέπουμε περιεχόμενο που απειλεί ή προωθεί τη σεξουαλική βία, τη σεξουαλική επίθεση ή τη σεξουαλική εκμετάλλευση στις πλατφόρμες μας», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η φεμινίστρια influencer Καρολίνα Κάπρια κατήγγειλε δημοσίως τη Mia Moglie❤❤❤❤ την Τρίτη με ανάρτηση στο Instagram που έγινε γρήγορα viral, προτρέποντας άλλους χρήστες να καταγγείλουν την ομάδα στο Facebook και στις αρχές.

Η ίδια δήλωσε στους Financial Times ότι άνδρες που δημοσιεύουν εικόνες του σώματος των συντρόφων τους χωρίς τη συγκατάθεσή τους ισοδυναμεί με «εικονικό ομαδικό βιασμό».

Η Postal Police, η ψηφιακή αρχή επιβολής του νόμου που χειρίζεται τέτοιες υποθέσεις, έχει λάβει περίπου 2.800 καταγγελίες - μερικές από τις οποίες προήλθαν από υποτιθέμενα θύματα, δήλωσε η υπηρεσία στους FT.

«Έχουμε λάβει έναν απίστευτα μεγάλο αριθμό καταγγελιών, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στο παρελθόν», δήλωσε η Μπάρμπαρα Στραπάτο, αναπληρώτρια διευθύντρια της ταχυδρομικής αστυνομίας. «Δεν υπήρχε καμία απολύτως άδεια για τη χρήση των προσωπικών εικόνων».

Οι ιταλικές αρχές δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ακριβώς για πόσο καιρό οι άνδρες χρησιμοποιούσαν την ομάδα για να ανταλλάσσουν εικόνες. Όμως το γεγονός ότι η ομάδα παρέμεινε ενεργή για έξι χρόνια παρά τη ρητή απαγόρευση της Meta για τις εικόνες σεξουαλικής εκμετάλλευσης εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά της να επιβάλλει τους κανόνες.

Η Meta νωρίτερα φέτος χαλάρωσε ορισμένες από τις πολιτικές της για τη συγκράτηση του περιεχομένου της προκειμένου να κατευνάσει την κυβέρνηση Τραμπ, παρά τις εκκλήσεις από ομάδες πολιτικών δικαιωμάτων να εξετάζει πιο προσεκτικά το περιεχόμενο.

Η Μαρίσα Μαραφίνο, δικηγόρος που ειδικεύεται σε διαδικτυακές ποινικές υποθέσεις, δήλωσε ότι τα μέλη της ομάδας Mia Moglie❤❤❤❤ που μοιράζονται προσωπικές φωτογραφίες ή τις σχολιάζουν, θα μπορούσαν να βρεθούν αντιμέτωπα με ποινικές κατηγορίες και μπορεί να τιμωρηθούν με φυλάκιση έως και έξι ετών. Τα πιθανά αδικήματα περιλαμβάνουν την παράνομη κοινοποίηση προσωπικών εικόνων -ή revenge porn- παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής, βαριά δυσφήμιση και παιδική πορνογραφία, δήλωσε η Μαραφίνο.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι γυναίκες έχουν έξι μήνες για να υποβάλουν μήνυση κατά των πιθανών δραστών του πορνό εκδίκησης, δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι «μπορεί να οδηγήσει σε μια μεγάλη δίκη που θα αφορά χιλιάδες οικογένειες».