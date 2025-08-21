Βρετανία: Σε υψηλό έτους η επιχειρηματική δραστηριότητα

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Βρετανία κατέγραψε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη σε ένα χρόνο τον Αύγουστο, χάρη στην ισχυρή ανάκαμψη στον τομέα των υπηρεσιών.

Η «προκαταρκτική» μέτρηση S&P Global PMI έδειξε βελτίωση στον ιδιωτικό τομέα, παρά το γεγονός ότι η απασχόληση παραμένει αδύναμο σημείο, με τις εταιρείες να μειώνουν τις προσλήψεις για ενδέκατο μήνα.

Ο γενικός δείκτης αυξήθηκε στις 53,0 μονάδες τον Αύγουστο από 51,5 μονάδες τον Ιούλιο, υποδεικνύοντας ταχύτερη επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ο πληθωρισμός του κόστους εισροών έφθασε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο.

Ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence, δήλωσε:

«Η προκαταρκτική έρευνα PMI Ηνωμένου Βασιλείου για τον Αύγουστο έδειξε ότι ο ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης συνέχισε να επιταχύνεται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού μετά την υποτονική άνοιξη, με τον ρυθμό επέκτασης να βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο ενός έτους. Ο τομέας των υπηρεσιών ηγήθηκε της επέκτασης, αλλά και η μεταποίηση έδειξε περαιτέρω σημάδια σταθεροποίησης».

Προειδοποίησε, ωστόσο, ότι τα βιβλία παραγγελιών δείχνουν πως η ζήτηση παραμένει «άνιση και εύθραυστη».

«Οι εταιρείες αναφέρουν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των πρόσφατων αλλαγών στην κυβερνητική πολιτική, καθώς και ανησυχία που απορρέει από την ευρύτερη γεωπολιτική αβεβαιότητα. Οι εξαγωγές αγαθών εξακολουθούν να μειώνονται ιδιαίτερα απότομα. Οι μισθοί συνεχίζουν επίσης να μειώνονται με επιθετικό ρυθμό σε σχέση με τα ιστορικά δεδομένα, καθώς οι εταιρείες επικαλούνται αδύναμες παραγγελίες και ανησυχίες για την αύξηση του κόστους προσωπικού λόγω των πολιτικών που ανακοινώθηκαν στον φθινοπωρινό προϋπολογισμό, οι οποίες συνέβαλαν επίσης στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Ενώ η αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που σηματοδοτείται από τον δείκτη PMI, παράλληλα με την άνοδο του πληθωρισμού στο 3,8% τον Ιούλιο, μειώνει τις πιθανότητες περαιτέρω μειώσεων επιτοκίων φέτος, απαιτούνται περισσότερα δεδομένα για να αξιολογηθεί τόσο η βιωσιμότητα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης όσο και η σταθερότητα της ανοδικής πορείας των πιέσεων στις τιμές».