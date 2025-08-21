Σε υψηλό οκταμήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ

Η επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ έφτασε σε υψηλό οκταμήνου τον Αύγουστο, ενώ ο πληθωρισμός των τιμών πώλησης αυξήθηκε σε τριετές υψηλό λόγω των δασμών του Ντόναλντ Τραμπ.

Η έρευνα PMI της S&P Global, σε μια μηνιαία συνοπτική εικόνα, έδειξε ότι ο δείκτης παραγωγής αυξήθηκε στο 55,4 από 55,1 τον Ιούλιο, υποδεικνύοντας ταχύτερη ανάπτυξη στον ιδιωτικό τομέα.

Η επιχειρηματική εμπιστοσύνη βελτιώθηκε, αλλά παρέμεινε πολύ ασθενέστερη απ' ό,τι στην αρχή του έτους, καθώς οι εταιρείες επανέλαβαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον αντίκτυπο των κυβερνητικών πολιτικών, ιδίως σε σχέση με τους δασμούς.

Οι δασμοί αναφέρθηκαν και πάλι ευρέως ως η κύρια αιτία του έντονα υψηλότερου κόστους, το οποίο με τη σειρά του οδήγησε στην απότομη αύξηση των μέσων τιμών πώλησης που καταγράφηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

Αυτός ο αντίκτυπος των δασμών δεν έχει ακόμη εμφανιστεί στις επίσημες μετρήσεις του πληθωρισμού.

Ο Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος επιχειρήσεων στην S&P Global Market Intelligence, δήλωσε:

«Η ισχυρή προκαταρκτική μέτρηση του δείκτη PMI για τον Αύγουστο ενισχύει τις ενδείξεις ότι οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν απολαύσει ένα ισχυρό τρίτο τρίμηνο μέχρι στιγμής. Τα στοιχεία συνάδουν με την ανάπτυξη της οικονομίας με ετήσιο ρυθμό 2,5%, αυξημένο από τον μέσο όρο 1,3% που παρατηρήθηκε τα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους.

Οι εταιρείες τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των υπηρεσιών αναφέρουν ισχυρότερες συνθήκες ζήτησης, αλλά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στην αύξηση των πωλήσεων, με αποτέλεσμα οι ανεκτέλεστες εργασίες να αυξάνονται με ρυθμό που δεν έχει παρατηρηθεί από την πανδημία. Η δημιουργία αποθεμάτων τελικών προϊόντων έχει επίσης αυξηθεί με ρυθμό ρεκόρ, κάτι που συνδέεται εν μέρει με ανησυχίες για τις μελλοντικές συνθήκες εφοδιασμού.

Ενώ αυτή η άνοδος της ζήτησης έχει τροφοδοτήσει αύξηση στις προσλήψεις, έχει επίσης ενισχύσει την τιμολογιακή δύναμη των εταιρειών. Κατά συνέπεια, οι εταιρείες έχουν μετακυλίσει στους πελάτες τις αυξήσεις κόστους που σχετίζονται με τους δασμούς, σε ολοένα και μεγαλύτερους αριθμούς, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι πληθωριστικές πιέσεις βρίσκονται πλέον στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών».

Όσον αφορά το τι σημαίνει αυτό για τα επιτόκια, σημείωσε:

«Η προκύπτουσα αύξηση των τιμών πώλησης αγαθών και υπηρεσιών υποδηλώνει ότι ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή θα αυξηθεί περαιτέρω πάνω από τον στόχο του 2% της Fed τους επόμενους μήνες. Πράγματι, σε συνδυασμό με την ανάκαμψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και των προσλήψεων, η αύξηση των τιμών που σηματοδοτείται από την έρευνα θέτει τα δεδομένα του PMI περισσότερο στο επίπεδο της αύξησης παρά της μείωσης επιτοκίων».