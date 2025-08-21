ΗΠΑ: Ανοδος 2% στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν υψηλότερα τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, μετά την πτώση που σημείωσαν τον Ιούνιο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 2% σε μηνιαίο επίπεδο τον έβδομο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,01 εκατ. μονάδων, έναντι 3,93 εκατ. τον Ιούνιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 3,92 εκατ. μονάδες.

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 422.400 δολάρια, 0,2% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο.