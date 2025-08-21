#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ: Ανοδος 2% στις μεταπωλήσεις κατοικιών τον Ιούλιο

Οι μεταπωλήσεις αυξήθηκαν πάνω από τις προβλέψεις, κατά 2% σε μηνιαίο επίπεδο, στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,01 εκατ. μονάδων, έναντι 3,93 εκατ. τον Ιούνιο.

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 18:02

Οι μεταπωλήσεις κατοικιών κινήθηκαν υψηλότερα τον Ιούλιο στις ΗΠΑ, μετά την πτώση που σημείωσαν τον Ιούνιο, καταγράφοντας μεγαλύτερη πτώση από τις προβλέψεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι μεταπωλήσεις ενισχύθηκαν 2% σε μηνιαίο επίπεδο τον έβδομο μήνα του 2025 στον εποχιακά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό των 4,01 εκατ. μονάδων, έναντι 3,93 εκατ. τον Ιούνιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν πτώση στις 3,92 εκατ. μονάδες. 

Εν τω μεταξύ, η μέση τιμή πώλησης διαμορφώθηκε στα 422.400 δολάρια, 0,2% υψηλότερα σε σχέση με τον περυσινό Ιούλιο.

 

