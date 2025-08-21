#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

Νιγηρία: Απελάθηκαν 50 Κινέζοι στο πλαίσιο καταστολής του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Από τότε που ελήφθησαν αυστηρά μέτρα στις 15 Αυγούστου από την Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), σε συνεργασία με την υπηρεσία μετανάστευσης, έχουν απελαθεί 102 άνθρωποι, ανάφερε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της εν λόγω επιτροπής Ντέλε Ογιεγουάλε.

Νιγηρία: Απελάθηκαν 50 Κινέζοι στο πλαίσιο καταστολής του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 23:32

Η Νιγηρία απέλασε 50 Κινέζους υπηκόους και έναν Τυνήσιο που καταδικάστηκαν για τρομοκρατία και απάτες στον κυβερνοχώρο στο πλαίσιο μια επιχείρησης καταστολής δικτύων κυβερνοεγκλήματος που διαχειρίζονται ξένοι, ανακοίνωσε η υπηρεσία καταπολέμησης της διαφθοράς της χώρας.

Από τότε που ελήφθησαν αυστηρά μέτρα στις 15 Αυγούστου από την Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC), σε συνεργασία με την υπηρεσία μετανάστευσης, έχουν απελαθεί 102 άνθρωποι, ανάφερε σε δηλώσεις του ο επικεφαλής της εν λόγω επιτροπής Ντέλε Ογιεγουάλε.

Ο Τυνήσιος και οι Κινέζοι υπήκοοι ήταν μεταξύ των 200 ξένων υπηκόων που συνελήφθησαν στο Λάγος, την εμπορική πρωτεύουσα της Νιγηρίας , κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης, δήλωσε ο Ογιεγουάλε.

Προς τα τέλη του περασμένου έτους, η Επιτροπή Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Εγκλημάτων (EFCC) συνέλαβε σχεδόν 800 άτομα σε ένα κτίριο στο Λάγος που πιστεύεται ότι ήταν ένας κόμβος απατεώνων που δελέαζαν τα θύματα με προσφορές για ερωτικές σχέσεις και στη συνέχεια τους ασκούσαν πιέσεις να παραδώσουν μετρητά για ψεύτικες επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Χάκερ «ξεκλείδωσαν» τα στοιχεία εκατομμυρίων πελατών της Allianz Life

Στο στόχαστρο χάκερ η υπηρεσία πυρηνικών όπλων των ΗΠΑ

Χρηματιστήριο: Συνεδρίαση stock picking και... profit taking

Οι τρεις λόγοι που ο ιδιωτικός τομέας οδηγεί σε σύνταξη-ψίχουλα

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
Αρχή

Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες:

Οι τιμές των μετοχών και των δεικτών εμφανίζονται με καθυστέρηση 15’. Οι τιμές των μετοχών και των ελληνικών δεικτών προέρχονται από την InBroker

Το σύνολο του περιεχομένου και των υπηρεσιών του euro2day διατίθεται στους επισκέπτες για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση και η επαναδημοσίευσή του χωρίς τη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Copyright © 2001 – 2025 MEDIA2DAY All Rights Reserved. Managed Cloud by C2
v
Απόρρητο