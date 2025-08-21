#ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ#ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΤΙΜΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΩΝ#ΕΞΑΓΟΡΕΣ-ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ#ΟΥΚΡΑΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ#ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΗΠΑ-Ευρώπη: Υπό επεξεργασία στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία

Αμερικανοί και Ευρωπαίοι εκπονητές σχεδίων διερευνούν τις εγγυήσεις ασφαλείας μετά τη λήξη του πολέμου. Οι στρατιωτικές επιλογές θα παρουσιασtούν στους συμβούλους ασφαλείας των χωρών. Ερώτημα τι θα ήταν αποδεκτό από το Κρεμλίνο.

Δημοσιεύθηκε: 21 Αυγούστου 2025 - 21:25

Οι αρχηγοί των γενικών επιτελείων των Ηνωμένων Πολιτειών και ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών έχουν εκπονήσει στρατιωτικές επιλογές για την Ουκρανία και θα τις παρουσιάσουν στους αντίστοιχους δικούς τους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters.

Το Reuters είχε αναφέρει προηγουμένως ότι Αμερικανοί και Ευρωπαίοι στρατιωτικοί εκπονητές σχεδίων έχουν αρχίσει να διερευνούν τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία μετά τη λήξη του πολέμου, μετά τη δέσμευση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει στην προστασία της χώρας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οι επιλογές αυτές θα παρουσιαστούν στους αντίστοιχους συμβούλους επί θεμάτων εθνικής ασφαλείας της κάθε χώρας για να το εξετάσουν καταλλήλως στις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος είπε ότι συναντήσεις μεταξύ των αρχηγών των γενικών επιτελείων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ουκρανίας έλαβαν χώρα στην Ουάσιγκτον μεταξύ Τρίτης και Πέμπτης.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ενθαρρυνθεί από την υπόσχεση του Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής τη Δευτέρα για εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο, αλλά πολλά ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα.

Οι αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα απαιτηθεί χρόνος για τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εκπονητές σχεδίων ώστε να καθορίσουν τι θα ήταν εφικτό και αποδεκτό για το Κρεμλίνο.

Η μία επιλογή είναι να σταλούν ευρωπαϊκές δυνάμεις στην Ουκρανία αλλά να ανατεθεί στις ΗΠΑ η διοίκηση και ο έλεγχός τους, δήλωσαν πηγές στο Reuters.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέκλεισε την ανάπτυξη στρατευμάτων από χώρες του ΝΑΤΟ για την εξασφάλιση πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας.

